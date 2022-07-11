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В Тюмени мальчик попал под машину и получил травму головы

В Тюмени мальчик попал под машину и получил травму головы

Автор:
11 июля 2022 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, и его сбил водитель Мazda Demio. Ребёнок получил травму головы.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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23k
MrGod Час назад
Травму пустой головы......выживет.
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Какая, на хрен, ПЧ? Очевидно, это двор, там приоритет всегда у пешехода. Водителя лишить прав за нарушение, как минимум, 10.1, повлекшее причинение.
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6k
Shtoppi 51 минуту назад
Мальчик видимо решил что он бессмертный, если думал что везде можно бегать не глядя по сторонам.
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2k
Григорий Час назад
потому, что дорога не место для заигрывания самокатчиков, пусть даже ещё совсем мелких!, на лево на право смотреть теперь не учат дома или в пути родители своих детишек? не модно или западло? нас то в школе учили, с первых классов, но тогда всё было по другому.
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5k
Roman 2 часа назад
Вчера выезжал с подобной парковки и такая же идиотка летела по двору.
Справа и слева машины больше моей и ни мне ничего не видно по сторонам ни меня не видно.
Но у меня больше десяти лет стажа и я этих тварей всегда ожидаю.
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Олег

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