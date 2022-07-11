В Тюмени мальчик попал под машину и получил травму головы

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9-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, и его сбил водитель Мazda Demio. Ребёнок получил травму головы.
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АНТИФИШКИ
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Справа и слева машины больше моей и ни мне ничего не видно по сторонам ни меня не видно.
Но у меня больше десяти лет стажа и я этих тварей всегда ожидаю.
Та же куйня.