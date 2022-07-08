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Подборка забавных автомобильных картинок на пятницу

Подборка забавных автомобильных картинок на пятницу

Автор:
08 июля 2022 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2243
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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18  комментариев
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31k
ACU900 2 часа назад
Комментарий к фото
И пришел к Айтроиту Ниссан
Форд меня стукнул в пукан
И пришла к Айтроиту Тойота
"Давление масла упало чего то"
И приехал трамвай
"Ай ай, какой то заяц
мне под колеса попал
Ехал я по железной дорожке
И колеса ему отрезали ножки
И теперь вот они
Все в зайчишней крови"
И сказал айтроит
"Не беда,
шланг с водой
подтяну я сюда
Смою с колес заячьи ножки
И поедешь опять по железной дорожке"
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2k
Andrey G 14 минут назад
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Вы не Лоху продали, вы конченный аферисты, обманывающие себя и свой народ. Хуже этого только ваше нытье о том, что страну разворовали.
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812
Тупняк 21 минуту назад
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Это мужики решили сделать масочку и попутно прибухнуть, продавцы вот.
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1k
Оксид Бетона 46 минут назад
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Хроники хищных домов?
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69
tokim 59 минут назад
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2k
friday2009 Час назад
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Ну МакКуин точно мальчик. Значит Мэтр девочка?
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2k
friday2009 Час назад
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Дарвин им лично премию вручит
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516
sapsanbosh Час назад
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С такой парусностью и на бок прилечь может.
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friday2009 Час назад
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2k
friday2009 Час назад
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Газель Оптимусовна Прайм
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5k
livaneth Час назад
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А ехать как, с такими габаритами? Ему ни под мостом не проехать, ни в ширину полосы движения не уложиться.
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23k
ПаганецЪ Час назад
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До первого гаишника.
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10k
Antilles 2 часа назад
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