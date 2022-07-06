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Малоизвестные экстремальные советские вездеходы-прототипы

Малоизвестные экстремальные советские вездеходы-прототипы

Автор:
06 июля 2022 09:21
Сообщество : Автомир
Метки: ЗиЛ   МАЗ   авто   автомир   автомобили   прототип   советская. техника   
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На протяжении долгих лет советские конструкторские бюро разрабатывали проекты техники сверхвысокой проходимости. Взгляните на эти огромные экспериментальные и узкоспециализированные машины.
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Источник:

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Метки: ЗиЛ   МАЗ   авто   автомир   автомобили   прототип   советская. техника   
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