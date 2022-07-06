Малоизвестные экстремальные советские вездеходы-прототипы

Не самый красивый автомобиль, но грандиозный и не менее уникальный, чем другие зиловские разработки. Согласно финальной концепции это транспорт десанта и по совместительству спасатель.



Длина — 13,8 метра. Полная масса — около 20 тонн. Передняя и задняя ось управляемые для улучшенной маневренности. Два двигателя, гидромеханические коробки передач, бортовые и колесные редукторы — как и у других экспериментальных ЗИЛов.



На суше амфибия демонстрировала великолепную проходимость, а в воде чувствовала себя уверенно, словно линкор: не боялась волнения моря и небольших льдин. В движение его приводили два поворотных гребных винта диаметром 700 мм с очень большим пропульсивным коэффициентом полезного действия 0,48. Величина указывает на отношение затрачиваемой на преодоление сопротивления воды мощности к мощности, которая подведена к винтам.



Одна из главных фишек — стеклопластиковая внешняя и внутренняя обшивка с заполнением пенопластом, благодаря чему не происходило затопления при осколочных повреждениях.