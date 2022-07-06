Малоизвестные экстремальные советские вездеходы-прототипы

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На протяжении долгих лет советские конструкторские бюро разрабатывали проекты техники сверхвысокой проходимости. Взгляните на эти огромные экспериментальные и узкоспециализированные машины.
ЗИЛ Э-167
Невероятная экспериментальная машина родом из шестидесятых годов полностью меняет представление о внедорожниках. Она создавалась прежде всего для газовой промышленности и изобилует поразительными решениями.
Во-первых, у ЗИЛ Э-167 не один, а два двигателя V8 объемом 7,0 литра мощностью по 180 л.с. Они расположены в задней части и передают тягу через индивидуальную трансмиссию с гидротрансформаторами и бортовыми передачами. Во-вторых, корпус вездехода не металлический, а стеклопластиковый, как и… часть конструкции колесных дисков. В-третьих, ЗИЛ оснащался шестью топливными баками объемом 900 литров. Габариты чудища совсем не автомобильные. Длина — 9,26 метра, ширина — 3,13 метра, а высота переваливает за три метра. Снаряженная масса — 12 тонн.
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ЗИЛ-135Ш
Этот жутковатый агрегат неясного назначения — один из самых удивительных советских прототипов. По сути, перед нами уменьшенная в масштабе часть супертранспортера космической ракеты-носителя грузоподъемностью до ста тонн.
Существовавший в фантазиях инженеров полноразмерный монстр должен был быть несоизмеримо крупнее ЗИЛ-135Ш, на котором обкатали электромеханическую трансмиссию. Машина получила пару восьмицилиндровых двигателей. Самое неожиданное — это их назначение. Первый ДВС питал генератор постоянного тока, в свою очередь приводивший мотор-колеса в способных поворачиваться на угол до 90 градусов передних стойках от самолета Ил-18 с регулируемой гидропневматической подвеской. Второй в задней части кузова передавал тягу на заднюю ось от ЗИЛ-130 и играл роль резервного.
Во время испытаний летом 1967 года чудо-гибрид показал хорошую проходимость, но от идеи доставлять ракету на космодром Байконур супервездеходом по степной местности в итоге отказались.
Существовавший в фантазиях инженеров полноразмерный монстр должен был быть несоизмеримо крупнее ЗИЛ-135Ш, на котором обкатали электромеханическую трансмиссию. Машина получила пару восьмицилиндровых двигателей. Самое неожиданное — это их назначение. Первый ДВС питал генератор постоянного тока, в свою очередь приводивший мотор-колеса в способных поворачиваться на угол до 90 градусов передних стойках от самолета Ил-18 с регулируемой гидропневматической подвеской. Второй в задней части кузова передавал тягу на заднюю ось от ЗИЛ-130 и играл роль резервного.
Во время испытаний летом 1967 года чудо-гибрид показал хорошую проходимость, но от идеи доставлять ракету на космодром Байконур супервездеходом по степной местности в итоге отказались.
ЗИЛ-135П
Не самый красивый автомобиль, но грандиозный и не менее уникальный, чем другие зиловские разработки. Согласно финальной концепции это транспорт десанта и по совместительству спасатель.
Длина — 13,8 метра. Полная масса — около 20 тонн. Передняя и задняя ось управляемые для улучшенной маневренности. Два двигателя, гидромеханические коробки передач, бортовые и колесные редукторы — как и у других экспериментальных ЗИЛов.
На суше амфибия демонстрировала великолепную проходимость, а в воде чувствовала себя уверенно, словно линкор: не боялась волнения моря и небольших льдин. В движение его приводили два поворотных гребных винта диаметром 700 мм с очень большим пропульсивным коэффициентом полезного действия 0,48. Величина указывает на отношение затрачиваемой на преодоление сопротивления воды мощности к мощности, которая подведена к винтам.
Одна из главных фишек — стеклопластиковая внешняя и внутренняя обшивка с заполнением пенопластом, благодаря чему не происходило затопления при осколочных повреждениях.
Длина — 13,8 метра. Полная масса — около 20 тонн. Передняя и задняя ось управляемые для улучшенной маневренности. Два двигателя, гидромеханические коробки передач, бортовые и колесные редукторы — как и у других экспериментальных ЗИЛов.
На суше амфибия демонстрировала великолепную проходимость, а в воде чувствовала себя уверенно, словно линкор: не боялась волнения моря и небольших льдин. В движение его приводили два поворотных гребных винта диаметром 700 мм с очень большим пропульсивным коэффициентом полезного действия 0,48. Величина указывает на отношение затрачиваемой на преодоление сопротивления воды мощности к мощности, которая подведена к винтам.
Одна из главных фишек — стеклопластиковая внешняя и внутренняя обшивка с заполнением пенопластом, благодаря чему не происходило затопления при осколочных повреждениях.
МАЗ-7907
Забытый инженерный монумент времен Холодной войны! Его непомерная длина (порядка 28 метров) объясняется назначением — на плечи титана должна была лечь межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ. МАЗ боевой массой в районе двухсот тонн выглядит грубо, но он гораздо изящнее с точки зрения конструкции, чем это может показаться.
У шасси двенадцать ведущих осей, причем восемь из них управляемые — четыре задние оси работали в противофазе с передними. В противном случае для разворота потребовалось бы как минимум футбольное поле. Газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. приводил питающий мотор-колеса генератор переменного тока. Могучая силовая установка и огромные хода колес позволяли штурмовать пересеченную местность и развивать до 40 км/ч. На вооружение МАЗ-7907 так и не приняли в связи с закрытием проекта подвижного грунтового ракетного комплекса «Целина-2».
СВГ-701 «Ямал»
Чудовищный болотоход «Ямал» по размерам конкурирует с минским великаном. Длина — 20,56 метра, ширина — 4,7 метра, высота 4,5 метра. Выглядел он недружелюбно, но к военной теме отношения не имел. Его разработали в первой половине восьмидесятых в содружестве с канадской компанией Foremost для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях.
По легенде, машина должна была возить очень большие и тяжелые грузы массой до 70 тонн по оффроуду. Впрочем, чины из армии поглядывали на СВГ-701 и видели его в роли доставщика баллистических ракет. Сверхспособности обеспечивали две независимые гусеничные тележки, полуметровый дорожный просвет и 715-сильная V-образная «восьмерка» Detroit Diesel. Запас хода в 2120 литров обеспечивал автономность в семьсот километров.
Кабина интересна фактически тройным отоплением — от системы охлаждения двигателя, автономного отопителя и жидкостного теплогенератора. К сожалению, дальше двух экземпляров дело не пошло. Планы выпускать «Ямал» серийно нарушили царившие в стране экономические проблемы на рубеже восьмидесятых-девяностых годов.
По легенде, машина должна была возить очень большие и тяжелые грузы массой до 70 тонн по оффроуду. Впрочем, чины из армии поглядывали на СВГ-701 и видели его в роли доставщика баллистических ракет. Сверхспособности обеспечивали две независимые гусеничные тележки, полуметровый дорожный просвет и 715-сильная V-образная «восьмерка» Detroit Diesel. Запас хода в 2120 литров обеспечивал автономность в семьсот километров.
Кабина интересна фактически тройным отоплением — от системы охлаждения двигателя, автономного отопителя и жидкостного теплогенератора. К сожалению, дальше двух экземпляров дело не пошло. Планы выпускать «Ямал» серийно нарушили царившие в стране экономические проблемы на рубеже восьмидесятых-девяностых годов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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