Эффектный кульбит: в Ачинске велосипедист врезался в автомобиль

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50-летний водитель ВАЗа, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с 55-летним велосипедистом, который ехал по тротуару. Автомобилист даже не вышел из машины и покинул место ДТП.
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Сотрудники Госавтоиспекции быстро нашли водителя. Он был трезв. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ.
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Так лететь по тротуару....
Или он уже слишком часто падал?
А велосипедист по той же причине не смог остановиться...
При всей виновности велосипедиста, ПДД надо соблюдать.
Про часть 2 согласен, авто оставил же место ДТП.
Хотя я бы, наверное, велосипедиста бы не защищал - уж больно быстро ехал. Хочешь скорости - езжай по дороге, а по тротуару не надо лихачить.