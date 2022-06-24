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Эффектный кульбит: в Ачинске велосипедист врезался в автомобиль

Эффектный кульбит: в Ачинске велосипедист врезался в автомобиль

Автор:
24 июня 2022 13:36
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
383
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50-летний водитель ВАЗа, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с 55-летним велосипедистом, который ехал по тротуару. Автомобилист даже не вышел из машины и покинул место ДТП.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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9  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
А у велоси[мат]иста мозги есть?
Так лететь по тротуару....
Или он уже слишком часто падал?
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9k
*Сергей* 39 минут назад
Думаю водила, когда посмотрел направо и увидел велосипедиста, решил что тот как все нормальные люди едет, а не летит. Поэтому проехать и не успел.
А велосипедист по той же причине не смог остановиться...
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10k
кот базилий 5 часов назад
Носяться где хотят и как хотят - итог.
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19k
nobody® 6 часов назад
Берегись автомобиля
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8k
Б.Касторский 6 часов назад
А почему часть 1, а не 2? Он же оставил место происшествия?
При всей виновности велосипедиста, ПДД надо соблюдать.
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471
Павел Рыбаков Б.Касторский 5 часов назад
А в чём виновность велосипедиста? Пункт 8.3 ПДД - при выезде с прилегающей территории автомобилист обязан всех пропустить..
Про часть 2 согласен, авто оставил же место ДТП.
Хотя я бы, наверное, велосипедиста бы не защищал - уж больно быстро ехал. Хочешь скорости - езжай по дороге, а по тротуару не надо лихачить.
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471
Павел Рыбаков 5 часов назад
А, блин. При выезде велосипедисты в касту пропускаемых не входят, только при съезде с дороги. Велосипедист - виновен :)
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