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Проехал по встречке — получил своё

Проехал по встречке — получил своё

Автор:
24 июня 2022 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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На парковке водитель каблучка поворачивал налево и подбил наездника на скутере Honda. Теперь мотобрат интересуется, кто же виноват?

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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28  комментариев
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48k
Олег 2 часа назад
Маневр пирожка прекрасно читался. Тормозить скутеристу не хватило ума и решил маневрировать не сбавляя скорости
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52
Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
Положа руку на печень... коробка без поворотника вертеть начала..
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52
Валерий Петров Полчаса назад
есть два правила для езды на мотоцикле в потоке - не ехать левее крайнего левого и не ехать правее крайнего правого.
вот их несоблюдение приводит даже к большему количеству дтп чем другие нарушения.
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6k
tamin Полчаса назад
Почему мотоциклист называется хрустом? Потому что сочный и хрустящий. Не поехал бы по встрече, не получил бы в бок.
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2k
АлексЮстасу 37 минут назад
Когда хотел написать комментарий, счёт был -17 (красные ладошки вели у зелёных). Не стал никого минусить, скажу своё мнение. Если бы двухколесный не ехал по полосе, предназначенной для встречного движения, то того, что случилось, не произошло бы. Возможно он бы въехал пирожку, простите, в зад. Но это совсем другая история.
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20k
BiZ 42 минуты назад
по правилам виновен поворачивающий. хоть обосритесь тут..
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229
Сергей 2 часа назад
Не люблю двухколесных, но не пойму что он мог нарушить? Он в этой полосе довольно долго ехал и не быстро. Это вопрос к тем кто заминусил предыдуших комментаторов и, скорее всего, меня.
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
В общем-то с точки зрения ПДД мотоциклист ничего не нарушил... Напротив, автомобилист совершил маневр, не убедившись в его безопасности.
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Ощущение, что если у твоего транспортного средства 2 колеса, то ПДД не для тебя.
Вот их меньше, но го-на, тьфу, Т9, но проблем и нарушений от них больше.
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14k
Александр 3 часа назад
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−10
Наталия 3 часа назад
Виноват водитель авто! ПДД п.8.1. А мотоциклист не нарушал правил, линия то прерывистая, не сплошная!
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9k
antonium 3 часа назад
"Теперь мотобрат интересуется, кто же виноват" - хруст автомобилисту не брат и даже не товарищ!
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16k
Booka1a 4 часа назад
да я 20 лет за рулем, у меня ни один не проскочил))
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194
Миха 4 часа назад
кряхтит хорошо, как будто кончает!))
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3k
Николаевич 4 часа назад
Зачёт!
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1k
Александр Голованов 4 часа назад
И на хрена все это нужно было? Ведь все вроде свободно, куда торопился?
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Олег

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