Проехал по встречке — получил своё

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На парковке водитель каблучка поворачивал налево и подбил наездника на скутере Honda. Теперь мотобрат интересуется, кто же виноват?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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вот их несоблюдение приводит даже к большему количеству дтп чем другие нарушения.
Может я ошибаюсь, но поправь меня...
Но на 4 полосах обгон запрещён всегда.
Езда по встречке на 4 полосах принципиально запрещена для всех кроме автомобилей с синим/красным проблесковым маячком и сиреной.
На 4 полосах возможен поворот и разворот - в местах, обозначенных разметкой или знаками.
Я так попроще объясняю. Прав у тебя по идее нет.
Вот их меньше, но го-на, тьфу, Т9, но проблем и нарушений от них больше.