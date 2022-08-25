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Недоразумение на колесах, или Почти машина

Недоразумение на колесах, или Почти машина

Автор:
25 августа 2022 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоюмор   видео   ока   
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Оказывается, отечественная малолитражка «Ока» может быть еще меньше!

Источник:

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоюмор   видео   ока   
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5  комментариев
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31k
Fat Lynx 52 минуты назад
Ока-смарт!
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6k
klop Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
P.F. Полчаса назад


Ссылка coub.com
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83k
grigori80 Полчаса назад
смешно вышло!!
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7k
Борис Карабанов 47 минут назад
Тесновата в плечах и в талии.
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Ё-моё

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