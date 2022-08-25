Недоразумение на колесах, или Почти машина

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Оказывается, отечественная малолитражка «Ока» может быть еще меньше!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол Юмор авто автомир автомобили автоюмор видео ока
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