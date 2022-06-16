FISHKINET
Сообщество Аварии 5656 постов • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Обиженный обочечник на «Мерседесе» устроил небольшое ДТП

Обиженный обочечник на «Мерседесе» устроил небольшое ДТП

Автор:
16 июня 2022 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   мелкое дтп   обочечник   
848
1
1
В Подмосковье на Ярославском шоссе автору ролика повстречался наглый обочечник на белом «Мерседесе».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   авто   авто аварии   автохам   видео   дтп   мелкое дтп   обочечник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Пару часов назад 5-6 "встречнков" на двуполосной дороге с припаркованным одним рядом яростно убеждали меня, что мне нужно сдать пару сотен метров назад с поворотом, чтобы дать им проехать по встречке.
Ниубедили.
Я не торопился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 56 минут назад
В Думе подготавливают к законопроект согласно которого всех обочечников считать людьми нетрадиционной ориентации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мафусаил Час назад
Водила мерина опаздывал а) на гей парад, б) к своему парню, в) на операцию по смену пола?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Час назад
вротмненоги, демон остановись ! мощно ! и ни одного мата !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис
"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал...
Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет
Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Запрещённые методы Макаренко на вооружении других стран
Запрещённые методы Макаренко на вооружении других стран
35 человек, которым точно не помешает сменить парикмахера
35 человек, которым точно не помешает сменить парикмахера
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех так?

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#кино#автомобили#СССР#познавательно#интересное#gif
#Юмор#факты#забавно#картинки#дтп#сарказм#авто аварии#собака#актеры#знаменитости
#интересно#люди#Разное#в мире#аварии#сатира#автомир#история#маразм#креатив
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар Авария дня. Беременная автомобилистка устроила в ДТП в Чебоксарах Авария дня. Беременная автомобилистка устроила в ДТП в Чебоксарах Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Небольшое ДТП на автобусной остановке в Красноярске Небольшое ДТП на автобусной остановке в Красноярске

На что жалуетесь?

Вернуться