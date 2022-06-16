Обиженный обочечник на «Мерседесе» устроил небольшое ДТП

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В Подмосковье на Ярославском шоссе автору ролика повстречался наглый обочечник на белом «Мерседесе».
Источник:
АНТИФИШКИ
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