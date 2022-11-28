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Авария дня. Смертельный наезд на пенсионерку под Волгоградом

Авария дня. Смертельный наезд на пенсионерку под Волгоградом

Автор:
28 ноября 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Урюпинске 66-летний водитель «Лады Калины» хотел развернуться и не пропустил встречный Kia под управлением 38-летней женщины. От удара иномарку отбросило на парковку у магазина, где стояла пенсионерка.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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7  комментариев
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7k
Колорад 3 часа назад
Kia не успела взлетную скорость набрать?
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22k
Евгений 14 минут назад
Я конечно люблю быстро ездить, но по-моему, КИА летела даже для меня слишком быстро в подобных условиях.
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22k
Inter Час назад
поясните, пожалуйста. Я смотрел передачу про авто, где выступал автоюрист и он тогда(года 2 назад) четко сказал, если в вас врезалось авто и ваше авто отбросило на людей, то будете вы компенсировать вред здоровью, а не тот, кто вашу машину выпихнул на людей. сейчас что-то изменилось?*??
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Условие: Урюпинск - райцентр ок. 5 км. в поперечнике. От края до края со скоростью 40-50 км.ч. можно добраться за 6-7 минут.
Вопрос: куда и зачем ехать с такой скоростью по такой дороге?
Выбрать правильный ответ: понты; синька; отсутствие мозга; попытка преодолеть земное притяжение.
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9k
antonium 3 часа назад
Бабуля стола практически на дороге, это очень опасно. Кия несся как сумасшедший, калина не убедился в безопасности выполняемого маневра. Злой рок.
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250
Johnny Espoleto 3 часа назад
Какого дебила смешит эта трагедия?!!
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Олег

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