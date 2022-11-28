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В Урюпинске 66-летний водитель «Лады Калины» хотел развернуться и не пропустил встречный Kia под управлением 38-летней женщины. От удара иномарку отбросило на парковку у магазина, где стояла пенсионерка.
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В результате ДТП в больницу доставлены водитель и 12-летний пассажир автомобиля Kia.
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Авария произошла днем в субботу 26 ноября.
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