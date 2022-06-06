De Tomaso Guara Spider — забытая жемчужина девяностых

Таким образом, перед нами действительно очень редкий зверь, и в этой необычной фиолетовой окраске он предварительно оценен во все 200 000 евро. Невероятно привлекательный внешне, Guara чем-то напоминает Jaguar XJR-15 спереди и Bugatti EB 110 сзади.



На одометре меньше 15 000 километров с тех самых пор, как автомобиль впервые выехал за ворота фабрики, и, похоже, он находится в потрясающем техническом состоянии. А это, безусловно, делает его достойным представителем ушедшей серии.