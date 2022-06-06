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De Tomaso Guara Spider — забытая жемчужина девяностых

De Tomaso Guara Spider — забытая жемчужина девяностых

Автор:
06 июня 2022 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: De Tomaso   De Tomaso Guara Spider   авто   автомир   автомобили   спорткар   
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В своё время De Tomaso Guara Spider стоял плечом к плечу с Ferrari 348 и Lamborghini Diablo, но сегодня о нём практически никто не вспоминает. Взгляните на экземпляр глубоком фиолетовом цвете.
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Источник:

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Метки: De Tomaso   De Tomaso Guara Spider   авто   автомир   автомобили   спорткар   
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