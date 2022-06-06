De Tomaso Guara Spider — забытая жемчужина девяностых

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В своё время De Tomaso Guara Spider стоял плечом к плечу с Ferrari 348 и Lamborghini Diablo, но сегодня о нём практически никто не вспоминает. Взгляните на экземпляр глубоком фиолетовом цвете.
Если верить описанию, машина 1994 года выпуска была настоящим суперкаром тех лет и могла составить достойную конкуренцию моделям Ferrari и Lamborghini. За 4-литровый двигатель BMW мощностью 286 лошадиным сил и ценник в районе 145 000 евро (почти 11 000 000 рублей по нынешнему курсу или 17 350 000 после растаможки — без учёта дилерской наценки и инфляции) Guara, несомненно, заслужил пару галочек в списке требований к автомобилям такого класса. Он также мог похвастать высокими технологиями вроде обтянутого кевларом кузова и подвески, разработанной аргентинским инженером «Формулы-1» Энрике Скалаброни.
Однако история не была благосклонна к потрясающему Guara, поэтому за всё время существования модели сборочный цех покинуло всего порядка 50 экземпляров, причём вариант Spider — как на фотографиях — оказался самым редким из них. Считается, что на сегодняшний день в мире существует не больше пяти спайдеров Guara, переделанных специалистами итальянского ателье Carrozzeria AutoSport S.r.L. из купе с двигателями BMW.
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Таким образом, перед нами действительно очень редкий зверь, и в этой необычной фиолетовой окраске он предварительно оценен во все 200 000 евро. Невероятно привлекательный внешне, Guara чем-то напоминает Jaguar XJR-15 спереди и Bugatti EB 110 сзади.
На одометре меньше 15 000 километров с тех самых пор, как автомобиль впервые выехал за ворота фабрики, и, похоже, он находится в потрясающем техническом состоянии. А это, безусловно, делает его достойным представителем ушедшей серии.
На одометре меньше 15 000 километров с тех самых пор, как автомобиль впервые выехал за ворота фабрики, и, похоже, он находится в потрясающем техническом состоянии. А это, безусловно, делает его достойным представителем ушедшей серии.
Следует также отметить, что это последняя модель, примерившая на себя фирменный шильдик De Tomaso. Вскоре после смерти основателя компании Алехандро де Томазо в 2003 году компания объявила о банкротстве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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