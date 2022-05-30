Автомобилистка из Кирова перекрыла проезд по улице: потребовалась помощь сотрудников ДПС

1120
1
1
На улице Гайдара не смогли разъехаться женщина на внедорожнике "Тойота" и водитель автомобиля с регистратором. Никто не хотел уступать, поэтому пришлось вызывать сотрудников ДПС.
К моменту приезда инспекторов собралась целая вереница автомобилей, и в сторону автомобилистки уже полетели оскорбления.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта
- Шарль Леклер разбил болид Ferrari 1974 года Ники Лауды на историческом Гран-при Монако
- Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии
- Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске
- Безумные соревнования по прыжкам на автомобилях из Великобритании
Новости партнёров