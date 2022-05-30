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Автомобилистка из Кирова перекрыла проезд по улице: потребовалась помощь сотрудников ДПС

Автомобилистка из Кирова перекрыла проезд по улице: потребовалась помощь сотрудников ДПС

Автор:
30 мая 2022 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоледи   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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На улице Гайдара не смогли разъехаться женщина на внедорожнике "Тойота" и водитель автомобиля с регистратором. Никто не хотел уступать, поэтому пришлось вызывать сотрудников ДПС.

Источник:

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Метки: авто   автоледи   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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16  комментариев
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46k
dima423 3 часа назад
вот дура, ей отъехать то всего метров 10-15, уперлась овца тупая...
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5k
VL 3 минуты назад
очердная тупая курица, возомнившая себя хер знает кем.
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385k
Алексей 11 минут назад
пиз..... 500 рублей.акуууууеть.да вы ж по миру овцу пустили
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15k
Роберт Шекли 24 минуты назад
Ну тут 2 варианта: либо запретить парковку авто, либо расширить дорогу, отделив зону парковки
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421
Alexa Bier Полчаса назад
500 р. х-й .сней. плюс потраченное время всех участников движения которым она помешала
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22k
Дмитрий Час назад
Составить на месте протокол об изъятии водительского удостоверения, вручить проездной билет на общественный транспорт и значок "ТП" с закруткой на спине.
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1k
Трям 2 часа назад
Надо этих куриц заставлять проходить "идиоттен тест", как в немеции.
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6k
au3 2 часа назад
И чем кончилось-то?
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5k
Том Сойер 3 часа назад
Быдлиха на прадо - права у таких надо забирать сразу и навсегда.
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9k
Ivan 3 часа назад
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