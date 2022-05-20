«Андрей Юрич, спасибо, что проснулся», — супруги отключились по пути на рыбалку и улетели в канаву

"Я, на удивление, почему-то была спокойна и первая моя фраза была- «Съездили на рыбалку»… вторая, «Слава богу живы»!!! Вдруг в салоне раздаётся женский голос - «С вами всё в порядке?». Мы не понимаем, что происходит… Оказывается это система безопасности сработала и видимо, когда экстренное торможение машина подаёт сигнал. Мы ответили, что с нами всё норм, с машиной ещё не понимаем. Вышли, огляделись и ужаснулись… метрах в 50 перед нами был резкий обрыв. Ещё немного и мы бы точно скатились. Шок конечно был. Но я всё помню. Стали думать, что делать. Мы в канаве, эта канава разделена бетонными сливами, которые на скорости мы просто перескакивали. Но вот как теперь быть? Машина капотом вперёд. Впереди склон. Развернутся нельзя! Проехать нельзя! Сзади прицеп! Что делать!!!??? Андрей начал оценивать ситуацию и соображать, как нам выбираться. Он отцепил прицеп и начал по сантиметрам разворачивать машину в канаве. Я отвернулась! Жуть. Не могла ни снимать, ни смотреть. Чтобы как то успокоится пошла на цветочки посмотреть. Вернулась, и вдруг сверху с обочины нам кричит мужчина (к сожалению, не помню, как его зовут). Оказалось это дорожный комиссар. Он ехал, увидел нас внизу и никак не мог понять, как мы очутились за ограждением ( ну не на вертолёте же прилетели), что мы там делаем?! В общем он спустился к нам, и он стал помогать Андрею с прицепом и машиной. Прицеп вручную тащили. Кое-как выбрались. На прицепе колесо в клочки. Запаску поставили. Машина почти не пострадала. Мы целы! Чудо!!! Господи Спасибо, что сохранил нам жизнь. Дяденьку поблагодарили за помощь!!! Потихоньку тронулись. Созвонились с сервисом в Воронеже. Приехали туда. Ребята оказались очень отзывчивые и вошли в наше положение, поменяли нам запчасть на машине, которой не было в наличие. Они сняли ее с машины, кот. использовалась на тест драйве. Огромное Спасибо ребятам!!! Если бы не они, мы не смогли бы дальше продолжить свой путь. Я им потом благодарность написала. МЫ ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ НА РЫБАЛКУ!!!"

2022-05-20T13:01:11+03:00