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«Андрей Юрич, спасибо, что проснулся», — супруги отключились по пути на рыбалку и улетели в канаву

«Андрей Юрич, спасибо, что проснулся», — супруги отключились по пути на рыбалку и улетели в канаву

Автор:
20 мая 2022 13:01
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   уснул за рулем   
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Ранним утром по пути на рыбалку водитель Nissan X-Trail с лодкой в прицепе уснул за рулём и улетел в канаву. Мужчина и его супруга отделались испугом.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   уснул за рулем   
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4  комментария
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1k
GROMOZEKA Час назад
«Всегда повторяю - не пейте кофе, пейте чай.»

А может просто не.х.ер в 4 утра ехать невыспавшись?
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6k
sumrаknn 18 минут назад
Это реклама мракобесия? Типа, без высших сил вообще уе***сь бы насмерть, а с мракобесием токма только улетели. Разум с логикой скромно стоят в сторонке.
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4
Максим Макашев 50 минут назад
ездили из Москвы на Тамань одним махом. Выезжали в половине четвёртого утра, а перед этим спать ложились в 6 вечера
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14k
Александр Час назад
Повезло, хорошо что живы и здоровы.
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