«Андрей Юрич, спасибо, что проснулся», — супруги отключились по пути на рыбалку и улетели в канаву

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Ранним утром по пути на рыбалку водитель Nissan X-Trail с лодкой в прицепе уснул за рулём и улетел в канаву. Мужчина и его супруга отделались испугом.
"УЖАС! УЛЕТЕЛИ В КАНАВУ! ГОСПОДИ, СПАСИБО, ЧТО СПАС НАС!!! Выкладываю ролик записанный видеорегистратором. 24 апреля 2019 года мы выдвинулись в Калмыкию на рыбалку. Тогда ещё у нас был Ниссан х-трейл и резиновая лодка на прицепе. Выехали рано, часа в 4-5 (сейчас не вспомню точно). На одной из заправок мы купили кофе. Неспешно пили. В определённый момент и Андрей и я вырубились. (Всегда повторяю - не пейте кофе, пейте чай. Сначала он бодрит, потом усыпляет.) В общем, я резко включилась и заорала от толчков, Андрей тоже пришёл в себя. Я только тихо шептала солнце (Андрей), солнце… на видео я убрала звук, до сих эмоции на видео не могу слушать… Мы пролетели метров 150. Но самое удивительное, что машина съехала с обочины, когда ограждение закончилось (был временный разрыв в ограждении). Это просто чудо, иначе бы страшно представить, что с нами было, если бы мы врезались в отбойники. Мы мчались с прицепом по канаве. Андрей с напряжением держал руль. Я не понимала, почему он сразу не дал по тормозам. Постепенно он погасил скорость и мы остановились… представляете наше состояние!"
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"Я, на удивление, почему-то была спокойна и первая моя фраза была- «Съездили на рыбалку»… вторая, «Слава богу живы»!!! Вдруг в салоне раздаётся женский голос - «С вами всё в порядке?». Мы не понимаем, что происходит… Оказывается это система безопасности сработала и видимо, когда экстренное торможение машина подаёт сигнал. Мы ответили, что с нами всё норм, с машиной ещё не понимаем. Вышли, огляделись и ужаснулись… метрах в 50 перед нами был резкий обрыв. Ещё немного и мы бы точно скатились. Шок конечно был. Но я всё помню. Стали думать, что делать. Мы в канаве, эта канава разделена бетонными сливами, которые на скорости мы просто перескакивали. Но вот как теперь быть? Машина капотом вперёд. Впереди склон. Развернутся нельзя! Проехать нельзя! Сзади прицеп! Что делать!!!??? Андрей начал оценивать ситуацию и соображать, как нам выбираться. Он отцепил прицеп и начал по сантиметрам разворачивать машину в канаве. Я отвернулась! Жуть. Не могла ни снимать, ни смотреть. Чтобы как то успокоится пошла на цветочки посмотреть. Вернулась, и вдруг сверху с обочины нам кричит мужчина (к сожалению, не помню, как его зовут). Оказалось это дорожный комиссар. Он ехал, увидел нас внизу и никак не мог понять, как мы очутились за ограждением ( ну не на вертолёте же прилетели), что мы там делаем?! В общем он спустился к нам, и он стал помогать Андрею с прицепом и машиной. Прицеп вручную тащили. Кое-как выбрались. На прицепе колесо в клочки. Запаску поставили. Машина почти не пострадала. Мы целы! Чудо!!! Господи Спасибо, что сохранил нам жизнь. Дяденьку поблагодарили за помощь!!! Потихоньку тронулись. Созвонились с сервисом в Воронеже. Приехали туда. Ребята оказались очень отзывчивые и вошли в наше положение, поменяли нам запчасть на машине, которой не было в наличие. Они сняли ее с машины, кот. использовалась на тест драйве. Огромное Спасибо ребятам!!! Если бы не они, мы не смогли бы дальше продолжить свой путь. Я им потом благодарность написала. МЫ ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ НА РЫБАЛКУ!!!"
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А может просто не.х.ер в 4 утра ехать невыспавшись?