Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить

С завода Сильвия имела совершенно другую оптику, поэтому заимствованные элементы сразу же бросаются в глаза. Впрочем, создателю модификации удалось достаточно органично вписать баварские фары и фонари в оригинальный дизайн.



К тому же доработанный спорткар получил боди-кит, состоящий из целого набора различных деталей. К примеру, расширенные крылья здесь от Rocket Bunny, а спойлер на корме — от Nissan GT-R R35.