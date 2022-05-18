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Сообщество Автомир 9518 постов • 770 подписчиков подписаться
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Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить

Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить

Автор:
18 мая 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Nissan   Nissan Silvia   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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Кто-то решил оснастить Nissan Silvia фарами и задними фонарями от BMW E60 5-Series. Посмотрите, что из этого получилось.
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Источник:

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Метки: BMW   Nissan   Nissan Silvia   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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uniquefa Час назад
Чушь какая-то...
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