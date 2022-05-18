Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить

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Кто-то решил оснастить Nissan Silvia фарами и задними фонарями от BMW E60 5-Series. Посмотрите, что из этого получилось.
На фотографиях запечатлен Nissan Silvia S15 Spec R образца 2000 года, который получил целый ряд компонентов от BMW 5-Series (E60). Прежде всего, о «пятерке» здесь напоминают светодиодные фары и фонари.
С завода Сильвия имела совершенно другую оптику, поэтому заимствованные элементы сразу же бросаются в глаза. Впрочем, создателю модификации удалось достаточно органично вписать баварские фары и фонари в оригинальный дизайн.
К тому же доработанный спорткар получил боди-кит, состоящий из целого набора различных деталей. К примеру, расширенные крылья здесь от Rocket Bunny, а спойлер на корме — от Nissan GT-R R35.
К тому же доработанный спорткар получил боди-кит, состоящий из целого набора различных деталей. К примеру, расширенные крылья здесь от Rocket Bunny, а спойлер на корме — от Nissan GT-R R35.
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Плюс автомобиль имеет большой передний сплиттер, карбоновый капотом с воздухозаборником, бампера Origin, выпускную систему с четырьмя патрубками и 19-дюймовые колеса WORK Durandal.
Салон у модификации может похвастаться отделанной под карбон центральной консолью и дополнительным циферблатом приборки на месте одного из дефлекторов вентиляции. Авто укомплектован дисплеем мультимедийной системы и музыкой Rockford Fosgate с интегрированными в передние стойки динамиками.
Кроме того, у данного японского спорткара был доработан турбомотор Nissan SR20DET. Движок получил новую турбину GCG, инжекторы Nismo и чип-тюнинг HJS F-Con V-Pro.
Производительность силового агрегата не афишируется, но в стоковом состоянии мотор выдавал 250 л.с. и 275 Нм. Работает он в связке с шестиступенчатой механикой, передающей тягу на заднюю ось.
Ко всему прочему, данная Сильвия также может похвастаться наличием тормозов D2 Racing с восьми- и четырехпоршневыми суппортами спереди и сзади соответственно. К сожалению, стоимость модификации остается неизвестна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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