Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля

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В специальном выпуске Top Gear Handcrafted мы сможем последить за мастером по изготовлению колёс Фредериком Барро, который конструирует диск с 72 спицами для спортивного ретро-автомобля Allard.
Реставрация классических автомобилей подразумевает большое количество ручного труда, который требует высочайшего мастерства и богатого опыта мастера, чтобы результат вложенных сил не разочаровал ни самого мастера, ни обладателя классической машины. Особенно это важно, когда речь идёт о безопасности — например, о спицованных колёсах, встречающихся на многих автомобилях прошлых лет.
Очередным героем рубрики Top Gear Handcrafted стал Фредерик Барро — специалист в области реставрации классических автомобилей, который более 11 лет занимается восстановлением и созданием спицованных колёс. Очередным подопечным мастера стал раритетный автомобиль марки Allard Motor Company, которому необходимы 72 спицы в каждом колесе.
Основанная в 1945 году Сидни Аллардом в Лондоне небольшая компания специализировалась на производстве мелкосерийных автомобилей, отличавшихся сочетанием лёгкого шасси и мощного мотора. До закрытия марки в 1958 году было выпущено около 1900 машин, которые в наши дни являются коллекционной редкостью.
Внесла свой вклад Allard Motor Company и в истории мирового автопрома, поскольку в своё время владельцами спорткаров от Сидни Алларда были легендарные Кэрролл Шелби и Зора Аркус-Дунтов, которые впоследствии воплотили идеи британской марки в своих моделях AC Cobra и Chevrolet Corvette.
Источник:
АНТИФИШКИ
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