Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля

Реставрация классических автомобилей подразумевает большое количество ручного труда, который требует высочайшего мастерства и богатого опыта мастера, чтобы результат вложенных сил не разочаровал ни самого мастера, ни обладателя классической машины. Особенно это важно, когда речь идёт о безопасности — например, о спицованных колёсах, встречающихся на многих автомобилях прошлых лет.