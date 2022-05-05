FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9472 поста • 770 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля

Как изготавливают спицованные колёса на заказ для классического гоночного автомобиля

Автор:
05 мая 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   видео   восстановление   колесо   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
1088
4
1
В специальном выпуске Top Gear Handcrafted мы сможем последить за мастером по изготовлению колёс Фредериком Барро, который конструирует диск с 72 спицами для спортивного ретро-автомобля Allard.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомобили   видео   восстановление   колесо   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
vasilykopkov 4 часа назад
Мастер, что говорить.
PS на Кевина Костнера похож чем-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

354614



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ретро фотографии
Ретро фотографии
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Тиктокерша заказала платье для себя, а получила «кукольное»
Тиктокерша заказала платье для себя, а получила «кукольное»
Десять непопулярных фильмов, основанных на реальных событиях
Десять непопулярных фильмов, основанных на реальных событиях
Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом
Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будь как он!

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#забавно#в мире#история#факты#США#Разное#дети#познавательно
#Юмор#интересно#подборка#кот#аварии#кино#шоу бизнес#Реакция#милота#Спорт
#фото#Ватермарк#интересное#картинки#дтп#люди#авто аварии#работа#удивительное рядом#природа
10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото) 10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото) Американец выкупил и восстановил отцовский Volkswagen Type 3 1967 года Американец выкупил и восстановил отцовский Volkswagen Type 3 1967 года В Норвегии подняли со дна озера VW Samba модель 1957 года, который провел под водой 40 лет В Норвегии подняли со дна озера VW Samba модель 1957 года, который провел под водой 40 лет Как умирающий Renault 4CV 1958-го года превратился в прекрасного лебедя Как умирающий Renault 4CV 1958-го года превратился в прекрасного лебедя Packard 1926 года: «барнфайнд» навечно Packard 1926 года: «барнфайнд» навечно Компания Skoda восстановила 110-летний спортивный автомобиль Компания Skoda восстановила 110-летний спортивный автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться