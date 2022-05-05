Мужчина травмировал ногу, по неосторожности попав под проезжающий мимо автомобиль

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В Челябинске ВАЗ сломался прямо на проезжей части, мужчина пытался вытолкать его, но попал ногой под проезжающий мимо автомобиль Lada XRAY.
Пострадавший свалился на землю и закричал от боли, а из ВАЗа выбежала разгневанная женщина-водитель.
Присутствует ненормативная лексика!
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Про бабу, бросающуюся с кулаками вообще молчу. Такой не грех по заветам Сюткина ответить.
Много раз видел как опытные водители, выкладывают на дорогу канистры, огнетушители, поленья обёрнутые чем-то ярким, именно для того что бы вот таким же образом их случайно не сбили или не травмировали не разобравшиеся в ситуации водители.
И я не сказал что главное в данном конкретном случае это было всё сделать именно по ПДД. По ПДД он всё сделал, только место не было обозначено должным образом, и человек колупаясь в авто сам не позаботился о своей безопасности. А выставленный доп. знак, лежащая на дороге перед машиной запаска с ленточками, или ещё что-то приметное - заставило бы водителей просто объезжать данные препятствия по более широкой дуге. И как я уже сказал выше, опытные водители практически всегда так и поступают.
а вообще: друзья, берегите себя, осторожней надо на проезжей части.