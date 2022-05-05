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Мужчина травмировал ногу, по неосторожности попав под проезжающий мимо автомобиль

Мужчина травмировал ногу, по неосторожности попав под проезжающий мимо автомобиль

Автор:
05 мая 2022 12:11
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
1887
1
1
В Челябинске ВАЗ сломался прямо на проезжей части, мужчина пытался вытолкать его, но попал ногой под проезжающий мимо автомобиль Lada XRAY.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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33  комментария
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7k
Завтра всё изменится! 7 часов назад
О правилах аварийной остановки никто не знает? Я конечно понимаю, что "виновнице" надо быть внимательней, но её итак вынудили объезжать по встречной полосе. Так гость ещё и прыгает как сайгак.
Про бабу, бросающуюся с кулаками вообще молчу. Такой не грех по заветам Сюткина ответить.
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1k
smokes 2 часа назад
Я худею.. один толкает.. двое в машине сидит.. я понимаю женщина, за рулем.. пилот так сказать.. но мужик на заднем диване.. это клиника..
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1k
R.Olexx 2 часа назад
Как будто подстава какая то...
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193
Критерий Коши R.Olexx 58 минут назад
да, мне тоже так показалось
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3k
Артур Пирожкин 3 часа назад
[мат] следовало бы помочь своему мужику оттолкнуть машину с проезда в сторону и там ковырять своё ведро дальше ....
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80
Серж 3 часа назад
А может Ваз и не сломался !!! Уж больно подставой попахивает. Не верю я, что можно такими идиотами быть.
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4k
Эль Кукуй 5 часов назад
Подскочила бы мне так по стеклу постучала, рядом с пихарем своим бы лежала - корчилась, лань дурная))
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4k
EvgeniySAN 6 часов назад
Блин, ты же на проезжей части, там автомобили кругом, смотри по сторонам.
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2k
Владимир 6 часов назад
Самногуподмашинупихатель курящий обыкновенный.
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3k
Евгений 6 часов назад
Ну так итог какой? Раки по чём?
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8k
Dabus 6 часов назад
Место ДТП должно быть обозначено каким либо образом походу движения, т.е. если машина стоит перекрывая сразу два направления, то ДТП должно было быть обозначено с двух сторон. В отсутствии второго треугольника - подручными средствами способными привлечь внимание водителей и вынуждающими их к объезду места ДТП.

Много раз видел как опытные водители, выкладывают на дорогу канистры, огнетушители, поленья обёрнутые чем-то ярким, именно для того что бы вот таким же образом их случайно не сбили или не травмировали не разобравшиеся в ситуации водители.
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127
чахлик невмерущий 6 часов назад
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117
Mrak OBOY 7 часов назад
супер! сунул ногу под заднее колесо проезжающей машины, молодец! девка бежит бить водителя, не понимая в чем дело, друг сидит в тачке вместо помощи! очень надеюсь что водитель регистратора оставил запись.
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675
Вадим Буз 7 часов назад
Сказочные далпаепы конечно с обеих сторон
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45k
dima423 7 часов назад
ну окуенно... 2 тела сидят в машине один толкает, причем с открытым капотом...какой то епанутизм
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5k
hhwost 7 часов назад
просто потрясающая подборка уникальных личностей на этом видео.
а вообще: друзья, берегите себя, осторожней надо на проезжей части.
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Олег

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