Shelby Cobra 427 Competition Cobra 1965 года — одна из всего 23 построенных

Cobra сменила несколько владельцев за эти годы. Последний владелец провел полную реставрацию родстера, в ходе которой вернул модели спецификацию 1966 года. Именно в цвете кузова Silver Mink с цветными продольными полосами, а также черными выхлопными патрубками и дугой безопасности спорткар участвовал в знаменитой гонке.