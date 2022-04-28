Shelby Cobra 427 Competition Cobra 1965 года — одна из всего 23 построенных

225
12
Этот родстер Shelby 427 S/C Cobra 1965 года одержал победу в своем классе на гонке «12 часов Себринга» 1966 года и является одной из главных лотов мероприятия Mecum Auctions Indy, которое пройдет с 13 по 21 мая.
В середине мая британский аукционный дом Mecum проведет аукцион, в ходе которого будет выставлен на продажу гоночный родстер Shelby Cobra 427 Competition 1965 года выпуска. Помимо идеального внешнего и технического состояния, представленный экземпляр выиграл знаменитую гонку на выносливость под названием «12 часов Себринга».
Шелби собиралась выпустить сто Cobra 427 Competition. Однако в итоге удалось собрать всего 56 «заряженных» родстеров, а покупателей смогли найти только 23 машины. Остальные спорткары были переделаны в дорожные версии модели. Гоночная модификация получила семилитровый бензиновый V8 от Ford, отдача которого составляла около 500 лошадиных сил. В паре с агрегатом работала четырехступенчатая механика.
×
×
Представленный экземпляр принадлежал американскому гонщику Бобу Гроссману, который обменял свой Ferrari 250 LM на родстер. Управляя Cobra 427 Competition, он выиграл «12 часов Себринга» в 1966 году. Эти соревнования известны трагической аварией, в результате которой погиб канадский гонщик Боб Маклин, когда его Ford GT40 взорвался.
Cobra сменила несколько владельцев за эти годы. Последний владелец провел полную реставрацию родстера, в ходе которой вернул модели спецификацию 1966 года. Именно в цвете кузова Silver Mink с цветными продольными полосами, а также черными выхлопными патрубками и дугой безопасности спорткар участвовал в знаменитой гонке.
За 56-летний раритетный автомобиль с пробегом 13 300 километров планируют заработать 1,2 миллиона долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Желтый McLaren Speedtail с небольшим пробегом отправится на аукцион
- Полностью бронзовая реплика Shelby Cobra, которая может стать вашей
- Невероятно редкий кабриолет Cord 812 выставят на аукцион
- 1 из 300: редчайший Dodge Durango Shelby Super Pursuit 360 ищет нового владельца
- Сгоревшие мускулы: Ford Mustang Shelby GT500 1969 года выпуска
Новости партнёров