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Shelby Cobra 427 Competition Cobra 1965 года — одна из всего 23 построенных

Shelby Cobra 427 Competition Cobra 1965 года — одна из всего 23 построенных

Автор:
28 апреля 2022 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: Cobra   Shelby   Shelby Cobra   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Этот родстер Shelby 427 S/C Cobra 1965 года одержал победу в своем классе на гонке «12 часов Себринга» 1966 года и является одной из главных лотов мероприятия Mecum Auctions Indy, которое пройдет с 13 по 21 мая.
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Источник:

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Метки: Cobra   Shelby   Shelby Cobra   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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