FISHKINET
Сообщество Аварии 5525 постов • 502 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Поворот налево с правого ряда из Абакана

Поворот налево с правого ряда из Абакана

Автор:
26 апреля 2022 14:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
681
1
1
На улице с односторонним движением водитель Ford Focus повернул к магазину с правого ряда и столкнулся с Pajero.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Booka1a 2 часа назад
вообще-то, за несколько метров до поворота стоит знак, что движение двустороннее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Классика жанра(печальная).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344487



Другие посты автора
Популярное в сообществах
" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z
" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный...
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Top Gear решили проверить, успеют ли специалисты по мойке авто отмыть грязный бронетранспортёр за 8 часов
В Top Gear решили проверить, успеют ли специалисты по мойке авто отмыть грязный...
Сочинская львица очень хочет попасть на бизнес ужин
Сочинская львица очень хочет попасть на бизнес ужин
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#кино#автомобили#Приколы#мир#новости#авто аварии#позитив
#интересно#в мире#Ватермарк#факты#дтп#автомир#аварии#США#фильм#интересное
#фото#люди#картинки#история#Россия#подборка#Китай#фотографии#дети#добро
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi Авария дня. Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском Авария дня. Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области

На что жалуетесь?

Вернуться