Поворот налево с правого ряда из Абакана

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На улице с односторонним движением водитель Ford Focus повернул к магазину с правого ряда и столкнулся с Pajero.
Источник:
АНТИФИШКИ
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