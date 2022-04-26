Валентин Бродский — Техническая эстетика первого ведущего дизайнера Горьковского автозавода

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Валентин Яковлевич Бродский - первый дизайнер ГАЗ. Точнее не дизайнер, а художник конструктор, понятие дизайнер как таковое тогда не существовало. Однако суть от этого не меняется! Именно Валентин Яковлевич заложил основы дизайнерской школы завода.
Макет КИМ-10 и В.Я.Бродский (в центре)
"Художник-конструктор должен обладать развитым вкусом и серьезными профессиональными художественными навыками и знаниями. Он должен понимать общие законы искусства, иметь широкий культурный кругозор и развитое смелое воображение, уметь мыслить как художник и как инженер", — В.Я. Бродский.
Бродский профессиональный художник, график, акварелист, выпускник знаменитого ВХУТЕМАСа, преподаватель Ленинградского института живописи, пришел на Горьковский автозавод в 1934 году.
Бродский профессиональный художник, график, акварелист, выпускник знаменитого ВХУТЕМАСа, преподаватель Ленинградского института живописи, пришел на Горьковский автозавод в 1934 году.
ГАЗ-11-40
Заниматься приходилось всем - от внешних форм автомобилей, до заводской спецодежды. Пробой пера стал кузов фаэтона ГАЗ-11-40. Автомобиль вышел весьма гармоничным, но серийного воплощения так и не получил.
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КИМ-10
Следующим проектом стал кузов народной малолитражки КИМ-10. При создании образа перспективной машины, Бродский без сомнения обращался к опыту заокеанских дизайнеров. Внешность КИМа характеризовалась большой округленностью форм, вытянутой по вертикали решеткой радиатора и выпуклыми крыльями единообразной формы. К сожалению КИМ-10 также конвейера не увидел.
Набросок перспективного автомобиля без крыльев, 1938 год
Еще в 1938 году Бродский предсказал дальнейшее развитие автомобильного дизайна. В частности он предположил, что машины ближайшего будущего получат обтекаемый, "бескрылый" (понтонный) кузов с покатой задней частью и минимальным набором внешних декоративных элементов. Спустя годы эскиз Бродского переродится в легендарную Победу.
Бродский покинул завод в 1940 году и поступил на службу в армию. После войны автомобильным дизайном больше не занимался. Реализовал себя как художник, стал автором множества книг (рекомендую прочитать "Как машина стала красивой" 1965 г.).
Источник:
АНТИФИШКИ
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