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Валентин Бродский — Техническая эстетика первого ведущего дизайнера Горьковского автозавода

Валентин Бродский — Техническая эстетика первого ведущего дизайнера Горьковского автозавода

Автор:
26 апреля 2022 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Валентин Бродский   ГАЗ   авто   автодизайн   автомир   автомобили   ретро авто   художник   
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Валентин Яковлевич Бродский - первый дизайнер ГАЗ. Точнее не дизайнер, а художник конструктор, понятие дизайнер как таковое тогда не существовало. Однако суть от этого не меняется! Именно Валентин Яковлевич заложил основы дизайнерской школы завода.
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Источник:

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Метки: Валентин Бродский   ГАЗ   авто   автодизайн   автомир   автомобили   ретро авто   художник   
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