Не самый подходящий момент для совершения поворота: ДТП во Владимирской области

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В Юрьевце водитель «Тигуана» при повороте налево не пропустил встречный «Гетц». Досталось также стоявшему на светофоре «Поло».
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АНТИФИШКИ
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