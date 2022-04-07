FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Аварии 5484 поста • 499 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Не самый подходящий момент для совершения поворота: ДТП во Владимирской области

Не самый подходящий момент для совершения поворота: ДТП во Владимирской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
510
1
1
В Юрьевце водитель «Тигуана» при повороте налево не пропустил встречный «Гетц». Досталось также стоявшему на светофоре «Поло».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Водитель Тигуана: Так, справа Гетц, слева тоже никого - можно ехать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леший 23 минуты назад
туарег умнее тигуана...тихонько повернул после всех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
Видать много мастурбировал - ослеп)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
чахлик невмерущий 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

341699



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
4
65
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"
0
126
Телеведущий Норкин высмеял Сергея Лазарева: "Он плачет из-за происходящего!"
Набирающие популярность в сообществах
Сколько стоил ВАЗ за границей?
0
20
Сколько стоил ВАЗ за границей?
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
15
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#интересное#автомобили#Ватермарк#аварии#Приколы#кино#подборка#СССР
#прикол#животные#автомир#мир#люди#дтп#в мире#новости#история#США
#интересно#факты#Россия#Разное#шоу бизнес#картинки#Украина#война#фейл#авто аварии
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии Авария дня. Водитель Volkswagen устроил ДТП с автобусом в центре Вологды Авария дня. Водитель Volkswagen устроил ДТП с автобусом в центре Вологды Авария дня. Разворот в неположенном месте привёл к ДТП в Могилёве Авария дня. Разворот в неположенном месте привёл к ДТП в Могилёве Авария дня. Нежданчик из Иркутска Авария дня. Нежданчик из Иркутска

На что жалуетесь?

Вернуться