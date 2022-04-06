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Авария дня. Пьяный урод сбил студентку в Алтайском крае

Авария дня. Пьяный урод сбил студентку в Алтайском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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На пешеходном переходе в Бийске пьяный 58-летний водитель Mazda CX-5 сбил молодую девушку. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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9  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
Вх"ярить бы ему 20-ку и пусть сдохнет на зоне, сука "баная.
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15k
Nikita 7 минут назад
Парой жалею, что система не как в Америке. За езду в пьяном виде + сбил на переходе + смерть пострадавшего при отягчающих... По совокупности получил бы пожизненное, с правом выйти по УДО лет через 30.... А то и 2 пожизненных, но это уже без УДО.
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1k
Дрочер Полоумный 22 минуты назад
"Мужчина заключён под стражу" и будет казнён через колесование в ближайшую пятницу на центральной площади
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85
bonli 23 минуты назад
е.бать тварь синяя...
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1k
Виталий Полчаса назад
Казнить. нельзя помиловать.
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1k
pinbalist 38 минут назад
Если он в 58 лет ума не нажил - нах он вообще воздух коптит?
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400
Z Z 46 минут назад
Вот нафига пьяным садиться за руль.?? Я сам, по молодости не без греха( слава богу ни одного ДТП) - но, приезжая погулять с друзьями, отдаю ключи не пьющим, с наказом не давать их мне, пока не протрезвею... Хотя даже пьяным управляю лучше, чем некоторые водители...
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15k
Сергей Час назад
П. Дар многолетний
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Олег

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