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На пешеходном переходе в Бийске пьяный 58-летний водитель Mazda CX-5 сбил молодую девушку. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
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Мужчина заключён под стражу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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