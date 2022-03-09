Техническая эстетика дорожной техники СССР в проспекте 1966 года

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В 1966 году Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР выпустило весьма интересный проспект под названием «Техническая эстетика в строительном, дорожном и коммунальном машиностроении». В данном альбоме приведены примеры художественного конструирования отечественных строительных и коммунальных машин. Давайте с ним ознакомимся.
Самоходный виброкаток Д-613
Самоходный виброкаток Д-613 начали выпускать на Рыбинском заводе дорожных машин в 1964 году. Этот каток оборудовался вибрационным устройством за счет чего был значительно эффективнее традиционного статического. В альбоме заявлено, что внешний вид и окраска катка соответствовали лучшим зарубежным аналогам.
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Экскаватор Э-302А
Производство колесного экскаватора Э-302 началось на Ленинградском экскаваторном заводе в 1957 году. В проспекте представлена модернизированная версия экскаватора Э-302А образца 1964 года. Экскаватор был довольно компактен, мобилен (максимальная скорость до 14 км/ч) и оборудовался закрытой одноместной кабиной. Однако авторы проспекта отметили - "Кабина не совсем удобна, рабочее место оператора находится далеко от лобового стекла, что в свою очередь затрудняет обзор при работе обратной лопатой".
Экскаватор Э-4013
Иначе дело обстояло с экспериментальным экскаватором Э-4013, который оборудовался кабиной с внутренним наклоном лобового стекла.
Автогудронатор Д-640
В 1964 году Курганский завод дорожных машин освоил производство автогудронатора Д-640 на базе шасси ЗИЛ-130. Автогудронатор предназначался для распределения битума при постройке щебеночных и грунтовых дорог. На Д-640 устанавливалась цистерна емкостью 3500 л оборудованная системой распределения битума способной покрыть полосу шириной от 1 до 7 м.
Автогудронатор Д-641
Кроме того на том же заводе с 1965 года выпускался автогудронатор Д-641. Он представлял собой связку тягача ЗИЛ-130В1 с безрамным одноосным полуприцепом на который сзади монтировались распределить битума и автономный двигатель.
Автоцементовоз С-853
Автоцементовоз С-853 (ТЦ-3) выпускался на Прилукском заводе строительных машин начиная с 1965 года. Цементовоз состоял из тягача ЗИЛ-130В1 и цистерны полуприцепа грузоподъемностью 8 тонн. Разгружался С-853 пневматическим способом. Компрессор подавал в цистерну сжатый воздух (до 2 кг/см2), а цемент выгружался посредством длинного гибкого шланга на расстояние до 50 м, на высоту до 25м.
Авторы альбома отмечали, что большинство автоцементовозов СССР окрашивались в темно-серый цвет, что не слишком соответствовало функциональному назначению этих машин. Рекомендовалось красить цементовозы в более рациональный серебристый цвет.
Авторы альбома отмечали, что большинство автоцементовозов СССР окрашивались в темно-серый цвет, что не слишком соответствовало функциональному назначению этих машин. Рекомендовалось красить цементовозы в более рациональный серебристый цвет.
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Заметки на полях. Управление рабочим оборудованием пневмо-механическое. Для копания приходилось пользоваться одновременно двумя педалями и тремя ручками, причем педали были настолько тугие, что при весе 70 кг. мне буквально надо было стоять на них. Для опускания стрелы или рукояти надо было нажать соответствующую педаль, а для подъема педаль и нужную ручку, причем педаль нажать на пол-секунды раньше, чем тронуть ручку. Если учесть, что для совершения цикла копания надо было одновременно опускать рукоять и поднимать стрелу, потом наоборот, затем обе в одном направлении и затем..., а для поворота платформы рук уже не хватало, то работа экскаваторщика напоминала пляску умалишенного. После первых получаса обучения работе в кабине экскаваторщика я был мокрым от пота, и увидев, сколько я выкопал за это время, пришел к выводу, что лопатой я бы сделал больше и устал бы гораздо меньше. А впереди через месяц был еще экзамен, который я сдал, но сохранил на всю жизнь отвращение к этой машине. Особенно после того, как после занятий мы, курсанты военного училища тратили долгие часы на распутывание клубков из запутанных тросов под язвительными замечаниями инструкторов старшин- сверхсрочников вроде : "Это вам не сопромат, здесь головой надо думать, а руками работать. Дурная голова рукам покоя не дает. Руки у вас из ...растут".