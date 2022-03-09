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Техническая эстетика дорожной техники СССР в проспекте 1966 года

Техническая эстетика дорожной техники СССР в проспекте 1966 года (8 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
203
8
В 1966 году Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР выпустило весьма интересный проспект под названием «Техническая эстетика в строительном, дорожном и коммунальном машиностроении». В данном альбоме приведены примеры художественного конструирования отечественных строительных и коммунальных машин. Давайте с ним ознакомимся.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   

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2  комментария
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А.Берестенко Час назад
По поводу эксковатора Э-302:
Заметки на полях. Управление рабочим оборудованием пневмо-механическое. Для копания приходилось пользоваться одновременно двумя педалями и тремя ручками, причем педали были настолько тугие, что при весе 70 кг. мне буквально надо было стоять на них. Для опускания стрелы или рукояти надо было нажать соответствующую педаль, а для подъема педаль и нужную ручку, причем педаль нажать на пол-секунды раньше, чем тронуть ручку. Если учесть, что для совершения цикла копания надо было одновременно опускать рукоять и поднимать стрелу, потом наоборот, затем обе в одном направлении и затем..., а для поворота платформы рук уже не хватало, то работа экскаваторщика напоминала пляску умалишенного. После первых получаса обучения работе в кабине экскаваторщика я был мокрым от пота, и увидев, сколько я выкопал за это время, пришел к выводу, что лопатой я бы сделал больше и устал бы гораздо меньше. А впереди через месяц был еще экзамен, который я сдал, но сохранил на всю жизнь отвращение к этой машине. Особенно после того, как после занятий мы, курсанты военного училища тратили долгие часы на распутывание клубков из запутанных тросов под язвительными замечаниями инструкторов старшин- сверхсрочников вроде : "Это вам не сопромат, здесь головой надо думать, а руками работать. Дурная голова рукам покоя не дает. Руки у вас из ...растут".
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Павел Час назад
Скоро опять
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