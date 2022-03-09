Техническая эстетика дорожной техники СССР в проспекте 1966 года

Автоцементовоз С-853 (ТЦ-3) выпускался на Прилукском заводе строительных машин начиная с 1965 года. Цементовоз состоял из тягача ЗИЛ-130В1 и цистерны полуприцепа грузоподъемностью 8 тонн. Разгружался С-853 пневматическим способом. Компрессор подавал в цистерну сжатый воздух (до 2 кг/см2), а цемент выгружался посредством длинного гибкого шланга на расстояние до 50 м, на высоту до 25м.



Авторы альбома отмечали, что большинство автоцементовозов СССР окрашивались в темно-серый цвет, что не слишком соответствовало функциональному назначению этих машин. Рекомендовалось красить цементовозы в более рациональный серебристый цвет.