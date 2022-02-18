Курьезы из автомастерских: фотографии, от которых побледнел бы любой механик

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Как вы думаете, легко ли быть механиком? Может быть, многие ответят, что это вообще профессия, лишенная эмоций, но это совсем не так. В мастерской действительно можно увидеть удивительные вещи.
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