Курьезы из автомастерских: фотографии, от которых побледнел бы любой механик

Как вы думаете, легко ли быть механиком? Может быть, многие ответят, что это вообще профессия, лишенная эмоций, но это совсем не так. В мастерской действительно можно увидеть удивительные вещи.

1. Машина стояла на ручнике, а её все равно буксировали 0 Источник:

2. Что-то шипит под капотом 0 Источник:

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3. Мусорная урна и то чище 0 Источник:

4. Они что, шашлыки тут жарили? 0 Источник:

5. Протерлась до металлического каркаса 0 Источник:

6. Вон же, в 10 см, выемка специальная! 0 Источник:

7. Напутал с размерами колеса 0 Источник:

8. Вот почему техосмотр надо проходить регулярно 0 Источник:

9. Интересно, дома у них такой же бардак? 0 Источник:

10. Новенький фильтр рядом с тем, что привезли поменять 0 Источник:

11. Фото до и после наведения порядка 0 Источник:

12. Горят все аварийные лампочки и машина пишет «Нет» 0 Источник:

13. Как она вообще ездила? 0 Источник:

14. В багажнике была газета 1986 года. Машина с тех пор не ремонтировалась 0 Источник:

15. Что тут скажешь? И так все видно 0 Источник:

16. Машине п***ц. Рекомендация: новая машина 0 Источник: