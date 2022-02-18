FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9188 постов • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Курьезы из автомастерских: фотографии, от которых побледнел бы любой механик

Курьезы из автомастерских: фотографии, от которых побледнел бы любой механик (17 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
961
17
Как вы думаете, легко ли быть механиком? Может быть, многие ответят, что это вообще профессия, лишенная эмоций, но это совсем не так. В мастерской действительно можно увидеть удивительные вещи.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Glassy Час назад
А зачем нам менять? Это АСШ на сколько я понял, а они там, да... свинячат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Денис Колосов 3 минуты назад
Ну уж лучше в авто помойка, чем на улицу мусор выкидывать.. Как часто делают(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez 47 минут назад
Гремучник под капотом- жесть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали “КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями Locomobile Model 8-80 — Дерево, велюр и рядная восьмерка Locomobile Model 8-80 — Дерево, велюр и рядная восьмерка Austin Gipsy — забытый классический британский внедорожник Austin Gipsy — забытый классический британский внедорожник Авария дня. В Петербурге в результате ДТП машина вылетела на тротуар и покалечила девочку Авария дня. В Петербурге в результате ДТП машина вылетела на тротуар и покалечила девочку Представительский седан Tatra 603: не только американцы умели делать удивительные автомобили Представительский седан Tatra 603: не только американцы умели делать удивительные автомобили
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

339261



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересности из разных стран мира
0
55
Интересности из разных стран мира
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
2
304
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Набирающие популярность в сообществах
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
0
11
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной выставкой и аукционом
0
25
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной...
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
3

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#животные#Россия#забавно#аварии#Ynews#автомобили#девушки#Спорт
#Юмор#прикол#интересное#история#Приколы#кино#подборка#картинки#мигранты#Москва
#интересно#факты#люди#дтп#в мире#авто аварии#дети#фильм#автомир#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться