Hudson Super Jet — почему компактный и экономичный седан разорил известную автомобильную марку

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Hudson Jet был далеко не самым известным и распространенным автомобилем из Детройта, но в судьбе автомобильной марки он сыграл важную роль. Увы, не в очень хорошем плане.
Это был компактный (по американским меркам) седан, размерами чуть-чуть меньшей нашей двадцать первой «Волги», но при этом обладал многими удобствами полноразмерных машин.
В разработку новой модели Hudson Motors вложили огромные по тем временам деньги – около 16 миллионов долларов. Ставки были слишком высоки. В пятидесятые провал всего одной модели для многих автокомпаний остро ставил вопрос их дальнейшего существования.
Именно пятидесятые подкосили жизнь таких мастодонтов как Packard, Studebaker Corporation. Hudson Motors, увы, постигла та же участь.
Именно пятидесятые подкосили жизнь таких мастодонтов как Packard, Studebaker Corporation. Hudson Motors, увы, постигла та же участь.
Так что же могло пойти не так? Почему компактная и удобная машина, к слову, еще и экономичная, с расходом около 8.5 литров на 100 км, (в версии с МКПП) хорошие показатели даже на сегодняшний день, не пользовалась спросом? Главной причиной стала цена.
Продажи Hudson Jet стартовали в марте 1953 года, базовым был четырёхдверный седан, и стоил он 1858 долларов. Великолепный полноразмерный Chevrolet Bel Air стоил 1874 доллара, то есть, всего лишь на $16 дороже.
Вопрос топливной экономичности тогда не стоял от слова совсем, бензина было хоть залейся, поэтому американцы не понимали, зачем покупать небольшую машину, если за те же деньги можно купить "фулл сайз".
Продажи Hudson Jet стартовали в марте 1953 года, базовым был четырёхдверный седан, и стоил он 1858 долларов. Великолепный полноразмерный Chevrolet Bel Air стоил 1874 доллара, то есть, всего лишь на $16 дороже.
Вопрос топливной экономичности тогда не стоял от слова совсем, бензина было хоть залейся, поэтому американцы не понимали, зачем покупать небольшую машину, если за те же деньги можно купить "фулл сайз".
Фатальным стало решение о передаче производства кузовов стороннему производителю – компании Murray. Возможно потому, что у них уже имелся опыт выпуска несущих кузовов, ведь это была первая модель Хадсона без рамы.
Да-а, Хадсон уже не тот, ворчали покупатели разглядывая Джет в дилерских салонах, и вспоминая Hornet и Wasp. Jet покупали в основном выходцы из Европы, для которых огромные американские дредноуты казались просто неудобными. Поэтому вместо планировавшихся 200 тысяч экземпляров в 1953 году собрали 21 тысячу машин, а в 54-м и того меньше, всего 14 тысяч.
Да-а, Хадсон уже не тот, ворчали покупатели разглядывая Джет в дилерских салонах, и вспоминая Hornet и Wasp. Jet покупали в основном выходцы из Европы, для которых огромные американские дредноуты казались просто неудобными. Поэтому вместо планировавшихся 200 тысяч экземпляров в 1953 году собрали 21 тысячу машин, а в 54-м и того меньше, всего 14 тысяч.
Технически Hudson Jet, кстати, изначально планировалось название Bee (Пчела) был неплох. Шестицилиндровый нижнеклапанный мотор с плоской головкой уже устаревал, но не критично. Мощность двигателя варьировалась от 106 до 114 л.с., в зависимости от степени сжатия, впускных коллекторов и количества карбюраторов.
На выбор предлагалось два вида трансмиссии, обе трёхступенчатые, механическая с овердрайвом и автоматическая Hydra-Matic. Максималка достигала 155 км/час, но на скоростях выше 110 км/час у машины сильно падала управляемость. Сказывался высокий центр тяжести, мягкая подвеска и узкая колея. 70-90 км/час – идеальная скорость этого Джета.
Салон прям напоминает 21-ю, он удобный в и меру просторный, есть радио и отопитель. На указателе давления масла в приборке решили сэкономить, вместо него лишь контрольная лампочка.
Провал с продажами этой машины вынудил руководство Hudson Motors пойти на объединение с Nash, после объединения под маркой АМС в 1954-м машину еще пытались выпускать, но спрос продолжал падать и производство прекратилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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