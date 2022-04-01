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Hudson Super Jet — почему компактный и экономичный седан разорил известную автомобильную марку

Hudson Super Jet — почему компактный и экономичный седан разорил известную автомобильную марку (15 фото + 4 видео)

Автор:
01 апреля 2022 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: Hudson   Hudson Super Jet   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Hudson Jet был далеко не самым известным и распространенным автомобилем из Детройта, но в судьбе автомобильной марки он сыграл важную роль. Увы, не в очень хорошем плане.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Hudson   Hudson Super Jet   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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