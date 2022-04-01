Hudson Super Jet — почему компактный и экономичный седан разорил известную автомобильную марку

Так что же могло пойти не так? Почему компактная и удобная машина, к слову, еще и экономичная, с расходом около 8.5 литров на 100 км, (в версии с МКПП) хорошие показатели даже на сегодняшний день, не пользовалась спросом? Главной причиной стала цена.



Продажи Hudson Jet стартовали в марте 1953 года, базовым был четырёхдверный седан, и стоил он 1858 долларов. Великолепный полноразмерный Chevrolet Bel Air стоил 1874 доллара, то есть, всего лишь на $16 дороже.



Вопрос топливной экономичности тогда не стоял от слова совсем, бензина было хоть залейся, поэтому американцы не понимали, зачем покупать небольшую машину, если за те же деньги можно купить "фулл сайз".