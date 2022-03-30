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Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда ему сделали замечание

Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда ему сделали замечание (1 фото + 3 видео)

Автор:
30 марта 2022 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: автохам   видео   дама   дтп   переход   полицейские   трасса   
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Потом силовики стали разбираться с этим «хероем» и выяснили, что всё не так просто.

Крым, дело происходит на одной из трасс в Алуште. Девушка подходит к машине, которая встала на «зебре» и не даёт пройти пешеходам. Дама делает водителю замечание, а он в ответ посылает её на х…, ещё и троллит. Вот, полюбуйтесь на красавца:

Естественно, она возмутилась, назвала его «Уродом Петровичем» и почему-то - украинским туристом, хотя номера у него российские. Когда приехали полицейские - показала им видео, особенно том момент, где он брякает: «Слава (сами знаете кому)!» Тут уж бомбануло у всех окружающих и мужика поволокли в отделение. И вот там-то всплыли интересные подробности. Например, что он никакой не украинец, а предприниматель из РФ. Потом показал им запись со своего видеорегистра:

И когда он объяснил ситуацию, всё стало гораздо яснее. Дамочка просто не умеет водить и устроила ДТП, а вину хотела свалить на него. Кстати, он и сам хорош, со всеми этим своими «Слава!» и посыланиями в пеший эротический поход. Хотел потроллить и чуть не дошутился. Мужик потом даже сделал запись, там он читает извинения с бумажки:

По закону-то он прав, так что отвечать за ДТП будет эта мадемуазель. Ну а ему надо будет научиться держать язык за зубами, особенно когда снимают - весьма полезное качество.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автохам   видео   дама   дтп   переход   полицейские   трасса   
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12  комментариев
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13k
Kost Час назад
Там есть предистория. Кастрюля припарковался сзади тети (на пешеходке). Та, с буквой У,начала сдавать назад, не посмотрев в зеркала, и стукнула чуток его. Вот чел и быковал потому как думал что он прав в ДТП. Хотя имхо знаком когда такие ситуации гаишники выводили на обоюдку.
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15k
Александр Н. Полчаса назад
Кто-нибудь увидел большегруз, которого он "пропускал"?
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17
gh0st 44 минуты назад
Хм. Как обернуться может. А вобще культурней быть надо
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5k
hhwost Час назад
"после того, как я испытала первый оргазм, я перестала понимать, что плохого в том, чтобы пойти на х..й..."
(с) одна девушка
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20k
What??? Час назад
Петушара дырявая! По хорошему закрыть его за нацистские лозунги лет на пять!
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36
bonli What??? 52 минуты назад
рыбак рыбака?
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249
MakoHunt Час назад
Не В а На...
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