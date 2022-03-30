Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда ему сделали замечание

Естественно, она возмутилась, назвала его «Уродом Петровичем» и почему-то - украинским туристом, хотя номера у него российские. Когда приехали полицейские - показала им видео, особенно том момент, где он брякает: «Слава (сами знаете кому)!» Тут уж бомбануло у всех окружающих и мужика поволокли в отделение. И вот там-то всплыли интересные подробности. Например, что он никакой не украинец, а предприниматель из РФ. Потом показал им запись со своего видеорегистра: