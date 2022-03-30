Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда ему сделали замечание

Потом силовики стали разбираться с этим «хероем» и выяснили, что всё не так просто.
Крым, дело происходит на одной из трасс в Алуште. Девушка подходит к машине, которая встала на «зебре» и не даёт пройти пешеходам. Дама делает водителю замечание, а он в ответ посылает её на х…, ещё и троллит. Вот, полюбуйтесь на красавца:
Естественно, она возмутилась, назвала его «Уродом Петровичем» и почему-то - украинским туристом, хотя номера у него российские. Когда приехали полицейские - показала им видео, особенно том момент, где он брякает: «Слава (сами знаете кому)!» Тут уж бомбануло у всех окружающих и мужика поволокли в отделение. И вот там-то всплыли интересные подробности. Например, что он никакой не украинец, а предприниматель из РФ. Потом показал им запись со своего видеорегистра:
И когда он объяснил ситуацию, всё стало гораздо яснее. Дамочка просто не умеет водить и устроила ДТП, а вину хотела свалить на него. Кстати, он и сам хорош, со всеми этим своими «Слава!» и посыланиями в пеший эротический поход. Хотел потроллить и чуть не дошутился. Мужик потом даже сделал запись, там он читает извинения с бумажки:
По закону-то он прав, так что отвечать за ДТП будет эта мадемуазель. Ну а ему надо будет научиться держать язык за зубами, особенно когда снимают - весьма полезное качество.
Источник:
АНТИФИШКИ
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(с) одна девушка
Видео смотрели?
Ничего не поняли?