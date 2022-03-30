«У меня то повреждений нет, я поехал», — в Красноярске водитель BMW устроил небольшое ДТП и уехал

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На улице Батурина в Красноярске водитель белого BME X5 хотел обогнать автора ролика, грубо его подрезал и зацепил. Осмотрев свои повреждения своего автомобиля, мужчина уехал с места ДТП.
"26.03.22 примерно в 12:00 случилось дтп на улице Батурина в сторону улицы Весны. Где данный водитель хотел произвести обгон, грубо подрезав, бегло осмотрев свой автомобиль покинул место ДТП до приезда сотрудников ГИБДД.
Приехавшие сотрудники ГИБДД составили материалы и направили их в отдел розыска."
Приехавшие сотрудники ГИБДД составили материалы и направили их в отдел розыска."
Источник:
АНТИФИШКИ
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