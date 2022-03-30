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«У меня то повреждений нет, я поехал», — в Красноярске водитель BMW устроил небольшое ДТП и уехал

«У меня то повреждений нет, я поехал», — в Красноярске водитель BMW устроил небольшое ДТП и уехал (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   скрылся с места дтп   
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На улице Батурина в Красноярске водитель белого BME X5 хотел обогнать автора ролика, грубо его подрезал и зацепил. Осмотрев свои повреждения своего автомобиля, мужчина уехал с места ДТП.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   скрылся с места дтп   
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3  комментария
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tamin 37 минут назад
Права уходят нахрен! Идиоты должны ходить пешком!
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pinbalist Полчаса назад
Или прощайте права или до 15 суток. "...иногда возраст приходит один"
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10k
Dihydrogen Monoxide 39 минут назад
ну что, прощайте права...
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Олег

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