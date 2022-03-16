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Король Нюрбургринга: Gumpert Apollo Sport выставлен на продажу

Король Нюрбургринга: Gumpert Apollo Sport выставлен на продажу (17 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Gumpert   Gumpert Apollo   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Многие селебрити, добившись успеха, покупают себе Ferrari или Lamborghini — на этих автомобилях совсем не обязательно ехать быстро, чтобы другие поняли насколько круты. Но взгляните на Gumpert — это молодая, немецкая компания. Модель Apollo Sport создана в первую очередь для максимально быстрой езды по дорогам общего пользования.

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Источник:

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Метки: Gumpert   Gumpert Apollo   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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