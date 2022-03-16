Король Нюрбургринга: Gumpert Apollo Sport выставлен на продажу

Эта модель стала героем многих статьей в журналах, после того как июле 2008 года Richard Hammond и Stig установили на таком же супрекаре рекорд круга на трассе Top Gear.



А в августе 2009 года Флориан Грубер преодолел «Зеленый ад» на Gumpert Apollo Sport за 7 минут и 11,57 секунды.