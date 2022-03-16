Король Нюрбургринга: Gumpert Apollo Sport выставлен на продажу

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Многие селебрити, добившись успеха, покупают себе Ferrari или Lamborghini — на этих автомобилях совсем не обязательно ехать быстро, чтобы другие поняли насколько круты. Но взгляните на Gumpert — это молодая, немецкая компания. Модель Apollo Sport создана в первую очередь для максимально быстрой езды по дорогам общего пользования.
В салоне Carugati на продажу выставили Gumpert Apollo Sport 2015 года.
Эта модель стала героем многих статьей в журналах, после того как июле 2008 года Richard Hammond и Stig установили на таком же супрекаре рекорд круга на трассе Top Gear.
А в августе 2009 года Флориан Грубер преодолел «Зеленый ад» на Gumpert Apollo Sport за 7 минут и 11,57 секунды.
А в августе 2009 года Флориан Грубер преодолел «Зеленый ад» на Gumpert Apollo Sport за 7 минут и 11,57 секунды.
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Внешне это чистой воды болид Ле-Мана, но в салоне вы найдете кондиционер, аудиосистему, навигацию и камеру заднего вида.
За основу двигателя взят переделанный V8 от заряженной Audi RS6. В итоге получился 4,2-литровый двигатель мощностью 720 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон до "сотни" за 3,1 секунды. "Максималка" 360 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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