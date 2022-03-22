FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9322 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Большая цена за маленький автомобиль: редкий Peel P50 продан за колоссальную сумму

Большая цена за маленький автомобиль: редкий Peel P50 продан за колоссальную сумму (5 фото)

Автор:
22 марта 2022 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Peel   Peel P50   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
120
5
Миниатюрный Peel P50 выпуска 1963 года недавно был продан на онлайн-аукционе Car&Classic за 110 тысяч фунтов (143 тысячи долларов). Хотя это шокирует, это неудивительно, поскольку считается, что это одна из самых ранних моделей с интересным прошлым.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Peel   Peel P50   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Лёха 3 часа назад
Круто. По разным причинам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото) Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото) Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте International Scout: один из лучших классических внедорожников США International Scout: один из лучших классических внедорожников США Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Крутые «Рестомоды» — когда классический стиль сочетается с современными технологиями Крутые «Рестомоды» — когда классический стиль сочетается с современными технологиями
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6306



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
2
85
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
5
43
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
Набирающие популярность в сообществах
От покупки пончиков до перевозки шин — этот Ferrari Enzo за 4 миллиона долларов проехал 145 000 километров
0
1
От покупки пончиков до перевозки шин — этот Ferrari Enzo за 4 миллиона долларов...
Авария дня. В Екатеринбурге водитель «Субару» вылетел на встречку
0
4
Авария дня. В Екатеринбурге водитель «Субару» вылетел на встречку
Что представляло из себя первое российское телевидение
Что представляло из себя первое российское телевидение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный программист
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
4
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#дтп#картинки#аварии#авто аварии#фотографии#Девушка#комментарии
#фото#интересное#история#люди#Приколы#автомобили#автомир#Спорт#авария дня#нападение
#прикол#ватермарк#Россия#подборка#факты#СССР#Ynews#в мире#кино#новости

На что жалуетесь?

Вернуться