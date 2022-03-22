Большая цена за маленький автомобиль: редкий Peel P50 продан за колоссальную сумму

120
5
Миниатюрный Peel P50 выпуска 1963 года недавно был продан на онлайн-аукционе Car&Classic за 110 тысяч фунтов (143 тысячи долларов). Хотя это шокирует, это неудивительно, поскольку считается, что это одна из самых ранних моделей с интересным прошлым.
Эту модель книга рекордов Гиннеса однажды признала самым маленьким серийным автомобилем в мире. За один из всего 46 когда-либо собранных экземпляров покупатель выложил 110 тысяч фунтов (143 тысячи долларов), тогда как цена нового Mercedes-Benz S-класса в Великобритании, где находится P50, стартует с 83 тысяч фунтов.
Peel P50, разработанный Сирилом Кэннеллом и Генри Киссаком на острове Мэн, дебютировал в 1962 году, производство стартовало годом позже. Необычный автомобильчик позиционировался как индивидуальное транспортное средство для города — создатели обещали комфорт автомобиля по цене мопеда. Продавался Peel P50 в 1960-х по цене 199 фунтов.
×
×
При длине всего 130 сантиметров Peel P50 оснащался 49-кубовым одноцилиндровым мотором DKW с трёхступенчатой «механикой» без задней передачи: разворачивать его предлагалось вручную, приподнимая пластиковый кузов. При этом автомобиль мог разгоняться до 60 км/ч.
Продавец утверждает, что именно этот экземпляр — самый первый из собранных разработчиками и по сути является предсерийным. На старте продаж этот экземпляр использовался для рекламной кампании. Кроме того, этот Peel P50 находится в отличном для своего возраста состоянии и имеет оригинальную комплектацию: даже шины на нём установлены всё ещё заводские. Пробег автомобильчика не уточняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Крутые «Рестомоды» — когда классический стиль сочетается с современными технологиями
- Редкая находка с дизельным двигателем: Cadillac Seville 1980 года выпуска
- International Scout: один из лучших классических внедорожников США
- Fiat 130 Familiare 1974 — Универсал для миллиардера
- Три колеса, кабина и мотор от мотоцикла: каким был дешевый немецкий авто начала 1930-х
Метки: Peel Peel P50 авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
10
Понравилось10
Новости партнёров