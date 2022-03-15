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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора (20 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20  комментариев
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1k
!ГЕНнадий 56 минут назад
Комментарий к фото
Когда ставят их напротив - вам тоже не нравится, мемчики делаете...
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25k
Киры4 23 минуты назад
Комментарий к фото
Нет, это дешевый фотошоп.
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25k
Киры4 23 минуты назад
Комментарий к фото
Российский дом на колесах.
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25k
Киры4 24 минуты назад
Комментарий к фото
я смысла МЕМа не понял, а вы про авто.
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1k
!ГЕНнадий Полчаса назад
Комментарий к фото
-ты как богиня!..

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1k
!ГЕНнадий 37 минут назад
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1k
!ГЕНнадий 39 минут назад
Комментарий к фото
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1k
!ГЕНнадий 42 минуты назад
Комментарий к фото
-Бро, поносишь, и верни!....

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1k
!ГЕНнадий 45 минут назад
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давай, камон!....
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!ГЕНнадий 47 минут назад
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-Что поделаешь - перевожу комиксы...

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1k
!ГЕНнадий 50 минут назад
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"Родила водитель в ночь, не то".... (с)
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!ГЕНнадий 51 минуту назад
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Они тупы настолько, что и читать не умеют. Рисуок-бы...
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1k
!ГЕНнадий 52 минуты назад
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Ну, просто, пиво не ставить в конец гаража...
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31k
ACU900 53 минуты назад
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-Балалайка есть? А если найду?
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1k
!ГЕНнадий 53 минуты назад
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Эх... Бензин - за галлон, а пиво - за пинту максимум..
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14k
Вася 54 минуты назад
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И Внук Тамара
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23k
Андрей Иванов 54 минуты назад
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А пакет с коксом?
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23k
Андрей Иванов 55 минут назад
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После дождя вонять будет
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1k
!ГЕНнадий 55 минут назад
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-Водитель, не убегайте, просто дунем в трубочку...
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