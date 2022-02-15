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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора (20 фото)

Автор:
15 февраля 2022 10:18
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
594
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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9  комментариев
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15k
Booka1a 49 минут назад
Комментарий к фото
так вот кто у дальнобойщика дизель слил))
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8k
sivanov1079 7 минут назад
Комментарий к фото
Сила есть... деньги на ремонт найдет
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8k
sivanov1079 11 минут назад
Комментарий к фото
Культурная столица!
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12k
Типа граф Полчаса назад
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Вот человек о других заботиться , чтобы грязь не летела на других , а кому то это кажется странным или смешным .
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2k
Чучело Мяучело 36 минут назад
Комментарий к фото
И скрылся на серебристой приоре
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12k
Типа граф 40 минут назад
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Правильно ! Надо как в СШП дороги из бетона делать .
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12k
Типа граф 42 минуты назад
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Порканулся и поставил обратно перед машиной .
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