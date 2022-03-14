Эффектный заезд в автосервис из Дагестана

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Водитель «Лады Приоры», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с ВАЗ-2114. От удара "четырнадцатая" изменила свою траекторию и заехала в автосервис.
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Второй ракурс и последствия ДТП:
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АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп курьезное дтп
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