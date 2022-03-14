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Эффектный заезд в автосервис из Дагестана

Эффектный заезд в автосервис из Дагестана (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 марта 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьезное дтп   
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Водитель «Лады Приоры», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с ВАЗ-2114. От удара "четырнадцатая" изменила свою траекторию и заехала в автосервис.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьезное дтп   
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6  комментариев
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5k
Allmaster Час назад
Пустынная улица.... и вот 2 звезды сошлись. Это точно судьба, верь-не верь )))
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Angelpro Полчаса назад
сразу на ремонт
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Tim_G Час назад
А ваще аккуратненько так прицелился и подсек...
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Tim_G Час назад
Всегда так на ТО заезжаю!

Попробуй назначенное время оттяни
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68k
Viktor 2 часа назад
Ну сразу и починится!
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