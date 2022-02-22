Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder — Mitsubishi, которые мы потеряли

Стоил Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder в 1995 году внушительные 69 тысяч долларов, что в сегодняшних деньгах составляет около 120 000 долларов. Можете себе представить, что отдаете такую сумму за Mitsubishi?! Хотя, с нынешними аппетитами дилеров это не за горами ;) Интересно, что на Spyder был определенный спрос и клиенты стояли в очереди. Несмотря на заоблачную цену к осени 1995 года заказы принимали уже на конец 1996-го! Всего 877 купе Mitsubishi 3000GT было конвертировано в Spyder и американские эксперты отмечали неплохое качество автомобилей, на фоне других продуктов ASC. Над флагманом Mitsubishi они трудились наиболее ответственно, видимо, предвидя, что в производственной программе японского бренда ничего подобного вскоре не останется...