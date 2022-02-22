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Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder — Mitsubishi, которые мы потеряли

Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder — Mitsubishi, которые мы потеряли (17 фото)

Автор:
22 февраля 2022 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: Mitsubishi   Mitsubishi 3000GT   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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Mitsubishi 3000GT - один из главных спортивных автомобилей "золотой эпохи" японского автопрома, наряду с Toyota Supra, Mazda RX-7 и Nissan 300ZX.
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Метки: Mitsubishi   Mitsubishi 3000GT   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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Остап_Бендер_Задунайский 17 минут назад
"Ракета" своего времени
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