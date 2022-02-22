Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder — Mitsubishi, которые мы потеряли

537
17
Mitsubishi 3000GT - один из главных спортивных автомобилей "золотой эпохи" японского автопрома, наряду с Toyota Supra, Mazda RX-7 и Nissan 300ZX.
В те славные времена, когда наша страна трещала по швам от демократических реформ, Mitsubishi был серьезным автопроизводителем, выпускавшим высокотехнологичный продукт, а не какие-то кроссоверы. Outlander по своему хорош, но на фоне 3000GT заставляет задуматься: где японцы оступились?! В арсенале Mitsubishi 3000 GT VR-4 был 3,0-литровый V6 с двумя турбинами мощностью до 320 л.с., полный привод, полноуправляемое шасси, активная аэродинамика. Это Mitsubishi, которые мы потеряли!
Mitsubishi 3000GT VR-4 1991 г.в.
Сегодня "японцы" 90-х высоко ценятся среди коллекционеров, но так было не всегда! В начале 2000-х, когда автомобильную культуру взорвал художественный фильм "Форсаж", это были недорогие б/у автомобили - не хватало им харизмы европейских и американских машин. Быстрые и яростные фанаты Вина Дизеля покупали "японцев" и соответственно своему уровню дохода и инженерной культуры прокачивали некогда топовые спорткары... Поэтому, особый интерес сегодня представляют стоковые экземпляры, до которых грязные руки стритрейсеров не сумели дотянуться.
×
×
Особо ценен в линейке Mitsubishi 3000GT вариант с откидным верхом Spyder - один из первых автомобилей с жесткой складной крышей в современном понимании этого кузова (классические Ford Skyliner и прочие Peugeot имели принципиально иную схему откидного верха). Конструкция была чрезвычайно сложной: четыре электродвигателя, четыре гидравлических привода и отдельный компьютер убирали крышу в багажник за 35 секунд. Возможность наслаждаться голубым небом и солнечными ваннами в 1995 году обходилась в дополнительные 22 000 долларов к стоимости 3000GT. А это равнялось стоимости приличного автомобиля...
Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder 1995 г.в.
Спайдеры 3000GT строились в партнерстве с американской компанией ASC - American Sunroof Company, удалявшей крышу у массы автомобилей в 1980-1990-е, от Pontiac Firebird до Porsche 944. На заводе в Японии 3000GT оснащали более мощными пружинами и амортизаторами для компенсации возросшей массы и морем отправляли в США. Это была "заготовка" без крыши, боковых и заднего стекла, но в остальном комплектная. Для безопасной транспортировки через океан салон закрывали огромным пластиковым чехлом.
Процесс монтажа складного верха занимал 12,5 часов и включал проверку герметичного в специальной камере! Но при всем уважении к таланту и опыту инженеров ASC, выглядит их конструкция несколько чужеродно. Ну ни так изначально придумали дизайнеры Mitsubishi.
Более тяжелый Spyder потерял в динамике, но всё-же 5,4 секунды до 100 км/ч внушают уважение. Но, конечно, 4,8 секунды оригинального купе VR-4 впечатляют ещё сильнее!
Стоил Mitsubishi 3000GT VR-4 Spyder в 1995 году внушительные 69 тысяч долларов, что в сегодняшних деньгах составляет около 120 000 долларов. Можете себе представить, что отдаете такую сумму за Mitsubishi?! Хотя, с нынешними аппетитами дилеров это не за горами ;) Интересно, что на Spyder был определенный спрос и клиенты стояли в очереди. Несмотря на заоблачную цену к осени 1995 года заказы принимали уже на конец 1996-го! Всего 877 купе Mitsubishi 3000GT было конвертировано в Spyder и американские эксперты отмечали неплохое качество автомобилей, на фоне других продуктов ASC. Над флагманом Mitsubishi они трудились наиболее ответственно, видимо, предвидя, что в производственной программе японского бренда ничего подобного вскоре не останется...
Источник:
Ссылки по теме:
- «Капсула времени» из Италии: За 31 год Peugeot 205 проехал 65 километров
- Toyota Supra 1993 года выпуска выставлена на продажу за колоссальную сумму
- Один из последних выпущенных Mitsubishi 3000GT VR-4 продается в США
- Таких больше не делают: Mitsubishi 3000GT (GTO) — эпохальный японский автомобиль
- Продается редкий суперкар Lamborghini Diablo SE30: таких было выпущено всего 150 единиц
26
Понравилось26
Новости партнёров