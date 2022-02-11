Срочно развернуться любой ценой: автомобилистка устроила ДТП в Воронеже

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На Московском проспекте водитель автомобиля с регистратором столкнулся с женщиной на Mitsubishi Colt, которая решила уйти на разворот с самого правого ряда.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем зеркала
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