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Срочно развернуться любой ценой: автомобилистка устроила ДТП в Воронеже

Срочно развернуться любой ценой: автомобилистка устроила ДТП в Воронеже (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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На Московском проспекте водитель автомобиля с регистратором столкнулся с женщиной на Mitsubishi Colt, которая решила уйти на разворот с самого правого ряда.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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Stas 12 минут назад
Ну хоть истерить не начала и не орать, что яжемать и все кругом виноваты. Видно, что расстроилась и понимает вину. Рег молодец, что тоже подошел и проверил прежде не повреждения, а здоровье ребенка за дверью. Слава богу, что удар рег сумел сделать минимальным и никто не пострадал. Надежда, что девушка такого больше не сотворит...
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583
Киса Кацман 54 минуты назад
Рег конечно прав по ПДД ... но блин, видно же было, что курица поедет наперерез и останавливаться не будет. Неужели было трудно притормозить, чтобы избавить себя от головняка последующего?
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17k
DeniZZka Час назад
Зато таки развернулась. =)
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