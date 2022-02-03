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На Кубани лихач вылетел через окно машины во время ДТП и получил смертельные травмы

На Кубани лихач вылетел через окно машины во время ДТП и получил смертельные травмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   ремни безопасности   смертельное дтп   
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В Темрюке 37-летний водитель Honda Fit решил в неположенном месте обогнать поток машин, но не справился с управлением. Автомобиль выкинуло на обочину, где он несколько раз перевернулся.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   ремни безопасности   смертельное дтп   
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6  комментариев
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11k
Павел Бреусов 2 часа назад
Ну что сторонники не пристёгивания ремня будут? Результат налицо, пристёгнутая пассажирка жива, а не пристёгнутый водятел уже Апостолу Петру объясняет почему лучше не пристёгиваться...
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4k
rere82 2 часа назад
Аж розулся в воздухе
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
сколько раз замечаю в видео -фото дтп, если боты слетели - не жилец
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395
Andrey 2 часа назад
Низко пошол- видать к дождю !
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