На Кубани лихач вылетел через окно машины во время ДТП и получил смертельные травмы

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В Темрюке 37-летний водитель Honda Fit решил в неположенном месте обогнать поток машин, но не справился с управлением. Автомобиль выкинуло на обочину, где он несколько раз перевернулся.
Водитель вылетел через окно, и был доставлен в ЦРБ Темрюка, где вскоре скончался. Также тяжелые травмы получила 35-летняя пассажирка, она была пристегнута.
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