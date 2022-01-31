В центре Чебоксар тракторист подбил «Мерседес»

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Водитель снегоуборочного трактора начал разворот от обочины, не убедившись в безопасности маневра, и врезался своим ковшом в правый бок кроссовера «Мерседес».
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Метки: Mercedes аварии авто авто аварии видео дтп спецтехника трактор
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