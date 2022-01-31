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В центре Чебоксар тракторист подбил «Мерседес»

В центре Чебоксар тракторист подбил «Мерседес» (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спецтехника   трактор   
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Водитель снегоуборочного трактора начал разворот от обочины, не убедившись в безопасности маневра, и врезался своим ковшом в правый бок кроссовера «Мерседес».

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спецтехника   трактор   
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6  комментариев
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sportage030 45 минут назад
Теперь надо продать трактор, квартиру, жену в рабство и одну почку, что бы такой мерин восстановить.
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Олег

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