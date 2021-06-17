Нет, в глазах не двоится: этот трактор реально такой

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Если при виде этого трактора вам, как и мне показалось раздвоение в глазах, то не спешите бежать к офтальмологу. Со зрением всё в порядке, это действительно такой необычный трактор, так сказать два в одном.
Ни о каком серийном производстве этого дубль-трактора разумеется речи не шло, это самая настоящая самоделка, творение рук канадского механика Билла Кричлоу из провинции Манитоба.
Долгое время Билл работал дальнобойщиком, но 25 лет назад ушел из перевозок и занялся ремонтом тракторов. Работал не только с современной техникой, но и занимался реставрацией старых моделей Фордов, Джон Дир, Фергюсонов, в общем разных раритетов, сохранившихся на задворках местных ферм.
Долгое время Билл работал дальнобойщиком, но 25 лет назад ушел из перевозок и занялся ремонтом тракторов. Работал не только с современной техникой, но и занимался реставрацией старых моделей Фордов, Джон Дир, Фергюсонов, в общем разных раритетов, сохранившихся на задворках местных ферм.
Восстановив несколько десятков тракторов Билл решил попробовать себя, так сказать, в кастомайзинге. В Канаде эта тема не так развита, как у соседей в США, но любопытные поделки тоже встречаются.
"Как-то в интернете я увидел подобный трактор «двойник», после чего родилась идея сделать подобный. Я подумал, что технически это будет не так уж сложно."
"Как-то в интернете я увидел подобный трактор «двойник», после чего родилась идея сделать подобный. Я подумал, что технически это будет не так уж сложно."
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Возможно речь шла вот об этой машине
Взяв два ранее восстановленных трактора Ford 8N из своей коллекции Билл принялся за работу. Идея заключалась в соединении передней оси и чулков заднего моста, при этом на каждом из тракторов оставался двигатель, КПП, редуктор главной передачи и даже свой руль. Моторы, кстати, можно запускать по отдельности.
С практической точки зрения – очень спорная затея, но в итоге всё работает. Рулевое управление, акселератор и сцепление здесь синхронизированы, управлять всем этим можно сидя как на левом, так и на правом сиденье. Вернее сказать – тракторе. Навеска и валы отбора мощности остались, с учетом изменившейся ширины Билл даже сделал двойной плуг и борону.
Самое интересное, что этот двойной Форд по ширине остался в допустимых габаритах для канадских дорог общего пользования, поэтому Билл ездит на нем время от времени, развлекая необычной машиной людей в округе, и конечно же не пропускает технические выставки, где он всегда желанный гость.
Самое интересное, что этот двойной Форд по ширине остался в допустимых габаритах для канадских дорог общего пользования, поэтому Билл ездит на нем время от времени, развлекая необычной машиной людей в округе, и конечно же не пропускает технические выставки, где он всегда желанный гость.
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Метки: ford авто автомир автомобили трактор
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