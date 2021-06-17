FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8006 постов • 721 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Нет, в глазах не двоится: этот трактор реально такой

Нет, в глазах не двоится: этот трактор реально такой (5 фото)

Автор:
17 июня 2021 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   трактор   
264
5
Если при виде этого трактора вам, как и мне показалось раздвоение в глазах, то не спешите бежать к офтальмологу. Со зрением всё в порядке, это действительно такой необычный трактор, так сказать два в одном.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   трактор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах Как зарабатывают миллионы на NFT-токенах Четырехдверный Ford Bronco 1979 года — это Raptor F150 с наддувом Четырехдверный Ford Bronco 1979 года — это Raptor F150 с наддувом Крутой Ford F-150 Raptor от Shelby, выпущенный в количестве 250 штук Крутой Ford F-150 Raptor от Shelby, выпущенный в количестве 250 штук Ford Escort принцессы Дианы уйдет с молотка в Колчестере Ford Escort принцессы Дианы уйдет с молотка в Колчестере Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете Уникальный грузовик "Big Red" восстановили за огромные деньги, но держат машину в секрете С чего начиналась легенда перевозок: самый первый Ford Transit С чего начиналась легенда перевозок: самый первый Ford Transit
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331983



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров
4
214
"Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
15
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Земли, которые когда-то были русскими
3
15
Земли, которые когда-то были русскими
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#интересное#Россия#аварии#люди#дети#футбол#Разное
#фото#подборка#животные#в мире#фотографии#автомобили#приколы#комментарии#авто аварии#природа
#интересно#факты#картинки#сша#дтп#кино#автомир#сатира#прикольные#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться