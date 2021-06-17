Нет, в глазах не двоится: этот трактор реально такой

С практической точки зрения – очень спорная затея, но в итоге всё работает. Рулевое управление, акселератор и сцепление здесь синхронизированы, управлять всем этим можно сидя как на левом, так и на правом сиденье. Вернее сказать – тракторе. Навеска и валы отбора мощности остались, с учетом изменившейся ширины Билл даже сделал двойной плуг и борону.



Самое интересное, что этот двойной Форд по ширине остался в допустимых габаритах для канадских дорог общего пользования, поэтому Билл ездит на нем время от времени, развлекая необычной машиной людей в округе, и конечно же не пропускает технические выставки, где он всегда желанный гость.