Иностранные автомобили в фильме «Берегись автомобиля»

Когда же Деточкин пытается угнать Волгу Семицветова, то мы видим необычный автомобиль припаркованный перед отечественной машиной. Первое на что обращаешь внимание, так это на необычное расположение задних стекол. Это не седан, в обычном понимании. Есть у него и огромные жабры воздухозаборников расположенные на крыльях. Даже таксист вышедший за сигаретами пристально разглядывает модель. Что же это такое? А это Tatra 603. Вот год определить затрудняюсь. Если бы показали переднюю часть машины, то тогда бы было проще. Ведь изначально гона имела три фары головного света, третья, расположенная по центру было связана с колесами и поворачивалась в ту же сторону, что и они. Потом их стало четыре. V-образный мотор воздушного охлаждения развивал 95 лошадиных сил. Именно поэтому у нее такие огромные заборники в кормовой части.