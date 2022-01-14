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Иностранные автомобили в фильме «Берегись автомобиля»

Иностранные автомобили в фильме «Берегись автомобиля» (23 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 09:12
Сообщество : Кино
Метки: Берегись автомобиля   авто   автомир   автомобили   кинотачки   ретро авто   
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Потрясающий фильм режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" смотрели все по несколько десятков раз. При просмотре киноленты Вы не могли не заметить обилие мелькающих иномарок того времени. Давайте посмотрим, какие авто засветились в этом великолепном фильме.

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Метки: Берегись автомобиля   авто   автомир   автомобили   кинотачки   ретро авто   
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Yura Filatoff Час назад
Про мото милиционера не рассказали :)
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