Иностранные автомобили в фильме «Берегись автомобиля»

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Потрясающий фильм режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" смотрели все по несколько десятков раз. При просмотре киноленты Вы не могли не заметить обилие мелькающих иномарок того времени. Давайте посмотрим, какие авто засветились в этом великолепном фильме.
Троллейбус СВАРЗ МТБЭС
Итак, когда, в самом начале картины Юрий Иванович Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) ожидает свою девушку Любу (Ольга Аросева) то мимо него проезжает два троллейбуса СВАРЗ (Сокольнической вагоноремонтный-строительный завод), причем упрощенной модификации МТБЭС. Более "продвинутая версия этой машины эксплуатировалась на ВСХВ (ВДНХ) и имела другой буквенный индекс ТБЭС, большую площадь остекления и барельеф изображающий памятник "Рабочий и колхозница" на передней внешней панели.
Волга М 21 Семицветова
Автомобиль на котором ездит продавец комиссионного магазина Дима Семицветов (Андрей Миронов) это Волга М 21, причем третьей серии. Машина совсем новая, ведь ее начали производить лишь в 1962 году. Отличительная особенность наличие так называемого "китового уса", хромированной решетки радиатора. Причем это автомобиль скорее всего 63-го года, поскольку водостоки на задних стойках у нее длинные. В фильме, голосом Юрия Яковлева озвучивается и цена машины 5500 рублей.
Tatra 603
Когда же Деточкин пытается угнать Волгу Семицветова, то мы видим необычный автомобиль припаркованный перед отечественной машиной. Первое на что обращаешь внимание, так это на необычное расположение задних стекол. Это не седан, в обычном понимании. Есть у него и огромные жабры воздухозаборников расположенные на крыльях. Даже таксист вышедший за сигаретами пристально разглядывает модель. Что же это такое? А это Tatra 603. Вот год определить затрудняюсь. Если бы показали переднюю часть машины, то тогда бы было проще. Ведь изначально гона имела три фары головного света, третья, расположенная по центру было связана с колесами и поворачивалась в ту же сторону, что и они. Потом их стало четыре. V-образный мотор воздушного охлаждения развивал 95 лошадиных сил. Именно поэтому у нее такие огромные заборники в кормовой части.
МАЗ 200
Когда Деточкин в третий раз пытается угнать машину Семицветова, то он пригоняет со стройки кран, смонтированный на шасси автомобиля МАЗ 200. То что это не ЯАЗ 200, а именно минский автомобиль можно понять по стоящим горизонтально, а не вертикально зубьям радиатора, ну и конечно же по эмблеме и выштамповкам зубра на капоте. А значит он как минимум 1951 года выпуска.
Забавный факт, отпускная цена на него была установлена в размере 3460 рублей, а значит он дешевле двадцать первой Семицветова.
Забавный факт, отпускная цена на него была установлена в размере 3460 рублей, а значит он дешевле двадцать первой Семицветова.
Москвич 407
Утром ничего не подозревающий Дима обращается за помощью к опытному специалисту (Вячеслав Невинный), таких всегда было полно в гаражах. Который обещает, потрогать, посмотреть и понюхать Волгу владельца. Так вот сам "механик" ездит на модели "Москвич 407", а значит она как минимум 1958 года выпуска. У машины появился новый силовой агрегат, верхнеклапанный мотор с алюминиевой головкой блока объемом 1360 кубиков выдавал уже 45 лошадей. Отличить эту машину от предшествующего Москвича 402 можно и по хромированным молдингам на боковинах и накладках на задних дверях, они стали короче.
После первой встречи с инспектором ГАИ (Георгий Жжёнов) угонщик-рубин гуд Деточкин приезжает в гостиницу. И вот в отдалении мы видим совершенно незнакомые советскому зрителю силуэты автомобилей.
Oldsmobile 88 Holiday Sedan
Так вот когда милиционер получает по телефону ориентировку на угнанную Волгу в окне отчетливо виден силуэт явно американского автомобиля. Это Oldsmobile 88 Holiday Sedan. Судя по зигзагообразной хромировочной отделке боковины кузова это модель второго поколения, причем последнего года выпуска, а именно 1956. У машины был восьмицилидровый мотор объемом 5,3 литра и возможность установить автоматическую трансмиссию. Почему две двери, а в названии присутствует "седан"? Дело в том, что в США, именно так именовались машины типа hardtop, жесткая крыша. По правую сторону от Oldsmobile стоит тоже американский автомобиль, но про него позднее.
Buick Super
А вот до того, как наши новые знакомые покинут здание телеграфа, мы увидим кормовую часть Buick Super четвертого поколения, выпускавшийся с 1954 по 1956 годы. У машины был только один восьмицилиндровый мотор, несколько кузовов, в нашем случае - это судя по всему седан, и два типа трансмиссий. Если бы удалось рассмотреть передние крылья, то можно было бы утверждать точно. По идее там должно быть четыре (!) круглых отверстия.
Buick Special
Но вот когда автомобиль уезжает мы видим черное крыло уже с тремя (!) кругляшами. Это тоже Buick, но уже модель классом ниже, это Special производившийся с 1948 по 1958 годы. Пять силовых агрегатов, на выбор. Две рядные и три V-образные восьмерки.
Mercedes 180 Pontón
Когда же патрульный понимает, что не проверил у своего нового знакомого документы, а тот уехал, он бросается к мотоциклу. И мы видим Mercedes-Benz 180 с номером кузова W120. Эти машины получили неофициальное прозвище Ponton поскольку получили кузов понтонной компоновки, без выступающих крыльев.
Skoda/Renault
В момент когда Максим Петрович Подберезовиков (Олег Tфремов) осознает, что его партнер по постановке и товарищ Деточкин и есть тот самый хитроумный угонщик автомобилей, то он в расстроенных чувствах идет по улице. И мы видим задние фонари модели Skoda 1000 MB. А рядом с ней припаркован Renault 8/10 точнее определить мне не удалось. Забавно, но оба автомобиля имеют заднее расположение двигателя. Машины совсем новые, чешский начал производится в 1962, а французский на два года раньше. И француз не болгарского производства, поскольку там выпуск наладили лишь в том же году когда фильм вышел на экраны, то есть в 1966.
Волга М 21
Когда же счастливый Деточкин пытается утопить шляпу и перчатки в Москва-реке то он неожиданно видит Волгу как он полагает взяточника Стелькина. Судя по короткому водостоку и двухцветной окраске кузова, как впрочем и наличию оленя на капоте это автомобиль второй серии.
Конечно я рассказал не обо всех машинах появлявшихся в кадре кинокомедии "Берегись автомобиля", да это и заняло бы слишком много вашего времени. Впрочем, фильм и сам по себе замечательный. И если вы не видели его, то обязательно посмотрите. Эльдар Рязанов снявший множество отличных лент преуспел и в этой.
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