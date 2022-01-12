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Авария дня. Ушёл от столкновения на встречную полосу

Авария дня. Ушёл от столкновения на встречную полосу (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
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На трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии водитель фуры вырулил на полосу встречного движения, избегая столкновения с попутными автомобилями, и столкнулся с Volkswagen.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
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6  комментариев
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160
Marius 3 часа назад
Вы не понимаете, они же все профи, это мы чайники. Потом такой профи просто выбрасывает ключи от машины и сваливает в свой кишлак.
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4k
jfk 2 часа назад
А со своей стороны в кювет уйти не судьба?
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2k
Дмитрий 2 часа назад
ой мудааааак, ладно бы там не было никого, один хер под откос фуру посылал....
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4k
Stas 3 часа назад
Вообще, уж простите, рег - крыса... Можно было бы остановиться, не трогать пострадавших, но хоть помочь вызвать скорую... Заглушить машины, чтобы ничего не загорелось. Очень противно такое!
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18k
babuby 3 часа назад
Ушёл от столкновения на встречку?
То есть, то что мы видим в ролике, столкновением не является?
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827
Максим Максимов 3 часа назад
РЕГ - мудло. Проехал ещё сто метров, прежде чем соблаговолил остановиться
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