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На трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии водитель фуры вырулил на полосу встречного движения, избегая столкновения с попутными автомобилями, и столкнулся с Volkswagen.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп занос фура
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То есть, то что мы видим в ролике, столкновением не является?