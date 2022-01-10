Автоматический барьер на ж/д переезде сработал по назначению

2328
1
1
На железнодорожном переезде в Свободном Амурской области водитель автомобиля хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора, но осуществить задуманное не позволил автоматический барьер.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области
- В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде
- Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом
- Автобус с пассажирами врезался в барьер на железнодорожном переезде в Мурманской области
- Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп жд переезд переезд
89
Понравилось89
Новости партнёров