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Автоматический барьер на ж/д переезде сработал по назначению

Автоматический барьер на ж/д переезде сработал по назначению (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   переезд   
2328
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На железнодорожном переезде в Свободном Амурской области водитель автомобиля хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора, но осуществить задуманное не позволил автоматический барьер.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   переезд   
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22  комментария
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Раз надцать пересмотрел. Прям праздник..
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2k
ProstoBoBka 8 минут назад
Успел!!! Теперь ремонт авто и ж/д переезда оплачивать...
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10k
Seledochnik 9 минут назад
Там подушка сработав, похоже ему какой-то гаджет в щепки разнесла с искрами, надеюсь, это был Айфон 13
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1k
Гарри Слепнер 17 минут назад
Он должен был выйти , поклониться барьеру со словами: «Спасибо, железяка, за мою спасённую бестолковую жизнь!».
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−5
Федор 18 минут назад
гадо было еще пару раз попробовать прорваться через заслон))
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14k
Объект реальности 21 минуту назад
Барьер сделал свое дело и прилег отдохнуть.
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171
zz 24 минуты назад
Такие устройства должны стоять и в городе, на всех перекрестках. Я бы еще через пару метров устроил стальные штыри что бы выстреливали на 1м вверх под днищем машины.
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7k
Tamdima Полчаса назад
Чёто после праздников вышел на работу, настроение хировое, а тут такой испонитель! Молодец, прям порадовал, настроение поднял!
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12k
ss 36 минут назад
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9k
Сергей Попов 39 минут назад
Хорошее видео.
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1k
Tony 44 минуты назад
в ауле таких штуковин нет... для него это было полной неожиданностью)))
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43k
Элек Мек 49 минут назад
Хорошая машина,подушки сработали.
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1k
Anton Chigurh Час назад
Ну и куда пёрся идиот...
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12k
U55R Час назад
На, сука!
Приятно видеть, как долбойобы получают заслуженное наказание.
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30k
ACU900 Час назад
Радиатору пи#да...
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2k
lekha-fil Час назад
Супер!
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63k
физраствор. 2 часа назад
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1k
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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487
Александр 2 часа назад
нефиг было торопиться.........самые, блин, спешащие
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