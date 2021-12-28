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В Тверской области пешеходы чудом не пострадали из-за ДТП на перекрестке

В Тверской области пешеходы чудом не пострадали из-за ДТП на перекрестке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   не уступил   повезло   
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В Бежецке на перекрёстке неравнозначных дорог столкнулись два легковых автомобиля. В момент ДТП дорогу переходили два молодых человека, они чудом не пострадали.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   не уступил   повезло   
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