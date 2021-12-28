В Тверской области пешеходы чудом не пострадали из-за ДТП на перекрестке

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В Бежецке на перекрёстке неравнозначных дорог столкнулись два легковых автомобиля. В момент ДТП дорогу переходили два молодых человека, они чудом не пострадали.
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