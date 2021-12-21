Небольшой заснеженный склон опозорил внедорожник Range Rover Sport

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Зима - особенно сложное время года для водителей, учитывая холода и все связанные с ними проблемы. Вы должны не только подготовить машину к работе в холодную погоду, но и учитывать сложные и потенциально опасные дорожные условия, такие как скользкая дорога или скопление снега. Владелец этого Range Rover получил возможность испытать полный привод в действии.
Накануне в Сети появился ролик, который компрометирует новый Range Rover Sport. После демонстрации производителем всех возможностей на бездорожье и умных электронных систем можно подумать, что внедорожник легко преодолеет заснеженную горку, но все пошло не по плану.
Полный привод и блокировка дифференциалов, конечно, вселяют уверенность. Но в подобных ситуациях критически важно иметь хорошее сцепление с дорогой, а это обеспечивают, прежде всего, правильные шины.
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Полный привод и блокировка дифференциалов, конечно, вселяют уверенность. Но в подобных ситуациях критически важно иметь хорошее сцепление с дорогой, а это обеспечивают, прежде всего, правильные шины.
Авторы этого видео уверяют, что автомобиль был на зимних покрышках. Тем не менее, Range Rover несколько раз пытается взобраться наверх, но вязнет в снегу и в итоге проигрывает в битве, сдавая задним ходом. Эксперт по шинам Джонатан Бенсон из Tire Reviews дал несколько разъяснений по этому поводу.
«Было бы очень удивительно, если бы машина не смогла забраться на эту горку с хорошими шинами, к примеру, Michelin. Другая причина произошедшего – вероятно, под снегом был лед, который лежал несколько дней, растаял и повторно замерз».
Какой же вывод можно сделать из этой ситуации? Наличие настоящего внедорожника, такого как Ranger Rover Sport, может внушить уверенность в том, что вы справитесь с любыми погодными условиями и дорожным покрытием. Но если нет правильных шин или знаний о том, как использовать автомобиль в подобных ситуациях, то лучше остаться дома. Рано или поздно снег растает.
«Было бы очень удивительно, если бы машина не смогла забраться на эту горку с хорошими шинами, к примеру, Michelin. Другая причина произошедшего – вероятно, под снегом был лед, который лежал несколько дней, растаял и повторно замерз».
Какой же вывод можно сделать из этой ситуации? Наличие настоящего внедорожника, такого как Ranger Rover Sport, может внушить уверенность в том, что вы справитесь с любыми погодными условиями и дорожным покрытием. Но если нет правильных шин или знаний о том, как использовать автомобиль в подобных ситуациях, то лучше остаться дома. Рано или поздно снег растает.
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возможно у водителя новомодные липучки ?