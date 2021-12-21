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Небольшой заснеженный склон опозорил внедорожник Range Rover Sport

Небольшой заснеженный склон опозорил внедорожник Range Rover Sport (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 09:23
Сообщество : Автомир
Метки: Range Rover   Range Rover Sport   авто   автомир   автомобили   видео   зимняя резина   проходимость   
1589
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Зима - особенно сложное время года для водителей, учитывая холода и все связанные с ними проблемы. Вы должны не только подготовить машину к работе в холодную погоду, но и учитывать сложные и потенциально опасные дорожные условия, такие как скользкая дорога или скопление снега. Владелец этого Range Rover получил возможность испытать полный привод в действии.

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Метки: Range Rover   Range Rover Sport   авто   автомир   автомобили   видео   зимняя резина   проходимость   
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4k
Димка Смола/67 3 часа назад
Да там факторов тьма и самый первый и главный это водитель.
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19k
BiZ 4 минуты назад
фото прокладки в студию
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434
Юстас ЗаПутинцев BiZ Минуту назад
ну ты 100% заехал бы, ты же не прокладка
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1k
Vovan Petroff 7 минут назад
Чем круче джип, тем сами понимаете.
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−138
Lux Indique 8 минут назад
субарик бы там проехал на изи, даже без разгона
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69k
Пётровыч 11 минут назад
На любой внедорожник поставьте лысую резину и он будет так же кататься с горочки. И это всё таки автомобиль повышенной проходимость, но никак не внедорожник.
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6k
evenSeven Полчаса назад
Ну, Land Rover уже лет 20 делает уг и за дорого. Его и покупают чудаки, типа героя данного ролика, которые крутят руль и жмут педали в практически произвольном порядке. Вместе это дает закономерный результат.
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4k
Владимир Полчаса назад
летняя резина, и температура около 0, вот и все...
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3k
капитан Флинт Час назад
С каких пор ЭТО считается вне дорожником?
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
для меня зимние шины - это только шипованные
возможно у водителя новомодные липучки ?
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Как говорили старые шоферы: дело было не в бобине - там мудак сидел в кабине.
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6k
Bartello 2 часа назад
А он и хотел остаться дома но у него дом на горке.
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1k
Viktor 2 часа назад
Много резины перепробовал за 20 лет . Мишелин и данлоп по льду говно , бриджстон вроде ничего . Сейчас уже пятую зиму езжу на японской пирелли . Остановился на самом лучшем .
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2k
Яков 2 часа назад
Нужно предварительно помахать лопатой, а потом заводить внедорожник.
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10k
myymoo 2 часа назад
Машина то полноприводная, а за рулем какой то заднеприводный сидит...
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21k
Matrosskin 2 часа назад
Там прокладка прохудилась просто. Та что между рулём и сиденьем. Какой бы не был навороченный агрегат - законы физики никто не отменял. Инерция, сцепление и вот это вот всё.
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