Небольшой заснеженный склон опозорил внедорожник Range Rover Sport

Авторы этого видео уверяют, что автомобиль был на зимних покрышках. Тем не менее, Range Rover несколько раз пытается взобраться наверх, но вязнет в снегу и в итоге проигрывает в битве, сдавая задним ходом. Эксперт по шинам Джонатан Бенсон из Tire Reviews дал несколько разъяснений по этому поводу.



«Было бы очень удивительно, если бы машина не смогла забраться на эту горку с хорошими шинами, к примеру, Michelin. Другая причина произошедшего – вероятно, под снегом был лед, который лежал несколько дней, растаял и повторно замерз».



Какой же вывод можно сделать из этой ситуации? Наличие настоящего внедорожника, такого как Ranger Rover Sport, может внушить уверенность в том, что вы справитесь с любыми погодными условиями и дорожным покрытием. Но если нет правильных шин или знаний о том, как использовать автомобиль в подобных ситуациях, то лучше остаться дома. Рано или поздно снег растает.

2021-12-21T09:23:56+03:00