Редкий пикап Toyota SR-5 из фильма «Назад в будущее»

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Безусловно главным автомобилем культового фильма «Назад в будущее» является DeLorean DMC-12. Тем не менее в ленте присутствует немало других интересных автомобилей. К примеру черный как смоль Тойота пикап, с ярким внешним тюнингом и высокой посадкой.
Тойота пикап дебютировал в первой части киноленты. Новенький блестящий черным глянцем Toyota Truck SR-5 1985 модельного года, прибывает на автовозе в дилерский центр, где его замечает главный герой — молодой парень по имени Марти Макфлай. Восхищаясь машиной, он обещает своей подружке, что обязательно его купит и они отправятся в романтическую поездку на озеро.
Тойота пикап является олицетворением мечты молодых американцев, и тут надо отметить, что фирма попала в точку разместив рекламу своего внедорожника в молодежном фильме. В середине 1980-х популярность пикапов в США только нарастала, и один только Форд реализовывал более 550 тысяч автомобилей F-серии. Естественно японцы такой значимый кусок рынка упускать не собирались, и всячески продвигали свою продукцию, в том числе и через кино.
Тойота пикап является олицетворением мечты молодых американцев, и тут надо отметить, что фирма попала в точку разместив рекламу своего внедорожника в молодежном фильме. В середине 1980-х популярность пикапов в США только нарастала, и один только Форд реализовывал более 550 тысяч автомобилей F-серии. Естественно японцы такой значимый кусок рынка упускать не собирались, и всячески продвигали свою продукцию, в том числе и через кино.
Toyota Truck 4×4 (RN65) — это специальная версия Toyota Hilux для американского рынка. В фильме автомобиль был представлен в редкой модификации SR-5. От базовой модели она отличалась улучшенной отделкой салона, электростеклоподъемниками, кассетной аудиосистемой и рельефными сиденьями. Экстерьер машины был украшен металлическим бугелем, трубчатыми бамперами и массивной дугой безопасности с противотуманными фарами KC Daylighter. Взамен штатных колес устанавливались 15-дюймовые колесные диски 94 US Wheel с покрышками Goodyear Wrangler. Дабы зрители опознали какой марки перед ними автомобиль, в верхней части лобового стекла находилась наклейка TOYOTA.
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По технической части Тойота пикап из фильма «Назад в будущее» был полностью стандартен. Под капотом скрывался 4-цилиндровый мотор Toyota 22RE объемом 2,4-литра, мощностью 116 л.с. Двигатель появился на рынке еще в 1982 году, но только три года спустя он стал оснащаться инжекторной системой питания. Одновременно с этим 1985 год стал последним, когда на пикап устанавливался неразрезной передний мост на рессорной подвеске. Таким образом с точки зрения надежности и проходимости, Toyota Truck 4х4 1985 года считался (и до сих пор считается) наилучшей покупкой.
В третьей части фильма есть сцена где Марти Макфлай участвует в светофорной гонке против Ford F-150 1978 года. Точнее гонка не состоялась, так как главный герой в последний момент сдал назад. Тем не менее даже если бы она произошла, рассчитывать на успех маломощной Тойоте против 6,6-литрового F-150 мощностью 170 л.с., явно бы не пришлось.
Грандиозный успех фильма «Назад в будущее» придал Toyota Truck 4×4 (RN65) 1985 года статус культового автомобиля. Конечно он не настолько популярен как DeLorean, но свою армию фанатов имеет. В особенности среди тех людей, которые понимают на что способен классический полноприводный пикап фирмы Тойота. Об этом косвенно говорят цены на аукционах. Автомобили в хорошем состоянии уходят с молотка по цене в 25-30 тысяч долларов. Более того машины стилизованные под оригинальный Тойота пикап из «Назад в будущее» продаются по 50-60 тысяч! Невероятная цена для других внедорожников подобного класса.
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