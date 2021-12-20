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Редкий пикап Toyota SR-5 из фильма «Назад в будущее»

Редкий пикап Toyota SR-5 из фильма «Назад в будущее» (11 фото)

Автор:
20 декабря 2021 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Назад в будущее   авто   автомир   автомобили   кинотачки   пикап   
815
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Безусловно главным автомобилем культового фильма «Назад в будущее» является DeLorean DMC-12. Тем не менее в ленте присутствует немало других интересных автомобилей. К примеру черный как смоль Тойота пикап, с ярким внешним тюнингом и высокой посадкой.
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Метки: Toyota   Назад в будущее   авто   автомир   автомобили   кинотачки   пикап   
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2  комментария
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8k
БарНалей 2 часа назад
"украшен металлическим бугелем"
Подскажите что это за хрень?
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Mr_Murad

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