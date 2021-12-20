Редкий пикап Toyota SR-5 из фильма «Назад в будущее»

Тойота пикап дебютировал в первой части киноленты. Новенький блестящий черным глянцем Toyota Truck SR-5 1985 модельного года, прибывает на автовозе в дилерский центр, где его замечает главный герой — молодой парень по имени Марти Макфлай. Восхищаясь машиной, он обещает своей подружке, что обязательно его купит и они отправятся в романтическую поездку на озеро.



Тойота пикап является олицетворением мечты молодых американцев, и тут надо отметить, что фирма попала в точку разместив рекламу своего внедорожника в молодежном фильме. В середине 1980-х популярность пикапов в США только нарастала, и один только Форд реализовывал более 550 тысяч автомобилей F-серии. Естественно японцы такой значимый кусок рынка упускать не собирались, и всячески продвигали свою продукцию, в том числе и через кино.