Voisin C6 Laboratoire — гоночный автомобиль с аэродинамическим дизайном от авиастроителя

Кстати, обратите внимание вот на эту штуку. Сотню лет назад фрикционные амортизаторы шли в основном в качестве опции, и то, далеко не ко всем машинам. У Вуазена они уже были с регулируемым уровнем жесткости. Да, можно сказать что это спортивный, так сказать, образцово-показательный автомобиль, но амортизаторы в изменяемой жесткостью в начале 1920-х предлагались уже и на обычные машины. Если слово «обычный» вообще применимо к автомобилям Вуазена.