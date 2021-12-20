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Voisin C6 Laboratoire — гоночный автомобиль с аэродинамическим дизайном от авиастроителя

Voisin C6 Laboratoire — гоночный автомобиль с аэродинамическим дизайном от авиастроителя (13 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: Avions Voisin   Voisin   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Всё, не буду больше выпускать аэропланы, которые применяются для войны. Примерно такое заявление сделал Гебриэль Вуазен в 1918 году, по окончании Первой мировой, и решил попробовать свой инженерный талант в других технических областях.

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Метки: Avions Voisin   Voisin   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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