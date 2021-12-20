Voisin C6 Laboratoire — гоночный автомобиль с аэродинамическим дизайном от авиастроителя

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Всё, не буду больше выпускать аэропланы, которые применяются для войны. Примерно такое заявление сделал Гебриэль Вуазен в 1918 году, по окончании Первой мировой, и решил попробовать свой инженерный талант в других технических областях.
Областей в те времена было не очень-то и много. Электросвязь, в которой Вуазен не разбирался от слова совсем, железные дороги и автомобили. Вот с последними и решил связать свою жизнь талантливый авиаинженер.
В начале прошлого века Avions Voisin славилась своими самолётами, в те годы они были признаны одними из лучших, среди летавших в небе машин. Неудивительно, что и на земле разработки Вуазена не ударили в грязь лицом, а буквально пролетали над поверхностью не самых на то время совершенных дорог.
Работы над автомобилями начались в 1918 году, спустя год уже появляется первая машина. Поначалу изобретатель работал не только над технической составляющей, но и над дизайном, к тому же Гебриель решил привлечь к работе еще и своего друга, авиаинженера Андре Лефевра. Ну а что мог спроектировать авиатор? Что мог, то и получилось.
К слову, после ухода из компании Вуазена, Лефавр переходит в Citroen и работает над Traction Avant, а так же другими легендарными моделями "Ёлочки".
Влияние авиации чувствовалось абсолютно во всем. Пространственный каркас кузова, на который снаружи крепились алюминиевые панели, спартанский салон и обилие различных приборов, что было редкостью в те времена, аэродинамический дизайн и даже колёса, оснащенные декоративными алюминиевыми колпаками, снижавшими аэродинамическое сопротивление. Машина из крылатого металла, что еще о ней сказать.
Кстати, обратите внимание вот на эту штуку. Сотню лет назад фрикционные амортизаторы шли в основном в качестве опции, и то, далеко не ко всем машинам. У Вуазена они уже были с регулируемым уровнем жесткости. Да, можно сказать что это спортивный, так сказать, образцово-показательный автомобиль, но амортизаторы в изменяемой жесткостью в начале 1920-х предлагались уже и на обычные машины. Если слово «обычный» вообще применимо к автомобилям Вуазена.
Мотор у Voisin C6 14CV Course Laboratoire был шестицилиндровым, 80-сильным, объемом 2 литра. Трёхступенчатая коробка передач располагалась в задней части, для лучшей развесовки по осям. Машина развивала максимальную скорость в 175 м/час, но специалисты уверены, что она могла бы ехать и быстрее, если бы передаточные числа в трансмиссии были подобраны более подходящими.
Так это или нет, кто теперь скажет. Ни один из оригинальных Voisin C6 14CV, участвовавших в Гран-При Франции, до наших дней не уцелел, но в 1992 году была построена точная копия, реплика этой машины, которая и представлена на фото. Сам автомобиль в данное время находится в музее Маллина, в Калифорнии.
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