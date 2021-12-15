Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа

Никаких стандартных броневиков у полицейских в то время не было. До начала 1940-х даже американские президенты пользовались обычными машинами, а первым бронеавтомобилем, известным в США, да и вообще в мире, был Cadillac Аль Капоне. После его конфискации, к слову, машиной даже пользовался президент Рузвельт. Но вернемся всё же к этой ржавой колеснице.