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Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа

Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа (24 фото)

Автор:
15 декабря 2021 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   броневик   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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Что это? Реквизит для съемок фильмов в стиле Безумного Макса или, скорее – Джиперс Криперс, гантрак одной из колумбийских группировок или каких-нибудь африканских «борцов за свободу», или, в конце концов, его построили страйкболисты для своих миссий.
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Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   броневик   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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