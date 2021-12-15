Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа

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Что это? Реквизит для съемок фильмов в стиле Безумного Макса или, скорее – Джиперс Криперс, гантрак одной из колумбийских группировок или каких-нибудь африканских «борцов за свободу», или, в конце концов, его построили страйкболисты для своих миссий.
В общем, предположения могут быть разными, и то, что перед нами реальный полицейский спецтранспорт – последнее, о чем вообще можно подумать. Но это факт, внешность бывает обманчива.
Это Chevrolet ESU 1942 года выпуска, и его аббревиатура расшифровывается как Emergency Service Unit, старое название транспорта полицейского спецназа. SWAT по нынешним временам.
Это Chevrolet ESU 1942 года выпуска, и его аббревиатура расшифровывается как Emergency Service Unit, старое название транспорта полицейского спецназа. SWAT по нынешним временам.
Никаких стандартных броневиков у полицейских в то время не было. До начала 1940-х даже американские президенты пользовались обычными машинами, а первым бронеавтомобилем, известным в США, да и вообще в мире, был Cadillac Аль Капоне. После его конфискации, к слову, машиной даже пользовался президент Рузвельт. Но вернемся всё же к этой ржавой колеснице.
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Признаться, я до последнего сомневался в полицейской принадлежности броневика, пока не нашел фото этой машины стоявшей на открытой площадке музея полиции штата Коннектикут. Долгое время он стоял на задворках в ожидании реставрации, но сейчас машину решили выставить на аукцион.
Базой бронированному фургону послужил грузовик Chevrolet 1942 года выпуска. Точная модель неизвестна, лишь по косвенным признакам могу догадываться, речь идет о Chevy Truck 1 1/2 ton. Довольно распространенный в то время грузовик с рядным шестицилиндровым карбюраторным мотором. Передок от International Harvester были установлен позже, вероятно в ходе ремонтов.
Кузов представляет собой бронекапсулу с окошками-иллюминаторами, под которыми находятся небольшие бойницы. Такие же окошки есть и в распашных задних дверях, которые изнутри можно усилить, подняв увесистую бронеплиту. На крыше есть небольшая стационарная башенка с лючками, из которых тоже можно отстреливаться.
Ветровое стекло с дополнительной защитой – бронещитком, который можно опустить по принципу как в военных бронетранспортерах, но боковое окно водителя такой дополнительной защиты не имеет, хотя под ним тоже есть бойница.
Обратите внимание на колёса. Оба моста с двускатной ошиновкой, между колёсами установлены стальные проставки толщиной примерно миллиметров 15-20. Снаружи колёса тоже защищены, но даже в случае пробития внешнего ската рабочим остается внутренний. Такая же система и на переднем мосту.
Машина оборудована гидроусилителем, но всё равно от шофёра требовалось немалое усилие при управлении. Мотор тоже работал из последних сил.
105-сильный карбюраторный двигатель, рассчитанный для полуторатонного грузовика с трудом вывозил эту махину весом без малого в шесть тонн. Впрочем, сильно разгоняться и не стоило, ведь тормоза тоже остались штатные, барабанные на всех колёсах.
Система одноконтурная с каким-то подобием вакуумного усилителя. Вернее, гидро-вакуумного, толку от которого на самом деле немного.
Мотор вроде как даже заводится, но при последней попытке сдвинуть броневик своим ходом оборвало кардан, что неудивительно. Думаю, во времена службы этого фургона карданные валы на нем менялись вместе с тормозными колодками.
Поначалу эта машина кажется неправдоподобной для роли полицейского транспорта, но если разобраться… Её делали во времена, когда ничего подобного еще не было, стандарты отсутствовали и единственный важный параметр был – выживаемость как самого транспорта, так и экипажа.
И с этим здесь всё в порядке, корпус вполне выдерживает обстрел из любого существовавшего на то время стрелкового оружия.
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