FISHKINET
Сообщество Аварии 5107 постов • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Незаметный КамАЗ

Авария дня. Незаметный КамАЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   не уступил   
1293
1
1
В станице Старощербиновская Краснодарского края водитель Nissan Primera выезжал с второстепенной дороги и не пропустил КамАЗ.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Вообще овощь какой-то за рулём "Nissan": кучу знаков проглядел, начал маневр с полосы, предназначенной для движения встречного потока, не заметил "КамАЗ". Его там в глаза драли что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro 14 минут назад
ваще какой-то неадекват, еще и поворачивает со встречной полосы
но хоть поворотник включил, уже прогресс видимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Vladislav Grigorenko 15 минут назад
Чтоб такой номер отчебучить, просто долпоиопом быть недостаточно. Тут талант нужен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Войнов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Aleksandr Podgurskiy 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Олег 58 минут назад
чуток не доехал.... еще-бы полтора метра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid Час назад
Карма четко сработала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
asami Час назад
Очень радуют такие кадры. Жаль только водителя камаза. Времени много потеряет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий Час назад
Учебное вождение? Муж жене прокатится дал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор Час назад
Что у нас по совокупности?
Ст. 12.15 п.3 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.
Ст. 14 КоАП: невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.
Плюс ремонт машины за свой счёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
Идеальней, дорожных условий, просто не придумаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 2 часа назад
Еще метр и водила с пассажиром не радовались бы, что отделались только "передком"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Авария дня. Серьёзная авария с пьяным водителем в Нижегородской области Авария дня. Серьёзная авария с пьяным водителем в Нижегородской области Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1828020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
154
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
1
73
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Набирающие популярность в сообществах
Ученые: из-за изменения климата птицы не спешат возвращаться из тундры на юг
0
2
Ученые: из-за изменения климата птицы не спешат возвращаться из тундры на юг
Акции в магазинах: выгода или обман?
0
8
Акции в магазинах: выгода или обман?
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#приколы#Ynews#автомобили#новый год#дтп#подборка
#Юмор#интересно#люди#новости#юмора#Жизнь#кино#Россия#забавно#Москва
#ватермарк#прикол#факты#история#автомир#в мире#СССР#кот#сарказм#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться