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В станице Старощербиновская Краснодарского края водитель Nissan Primera выезжал с второстепенной дороги и не пропустил КамАЗ.
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но хоть поворотник включил, уже прогресс видимо
Ст. 12.15 п.3 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.
Ст. 14 КоАП: невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.
Плюс ремонт машины за свой счёт.