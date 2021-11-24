Парковка в Москве нынче дорого обходится, но есть способ избежать лишних растрат

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В объектив видеорегистратора очевидца попал хитрый водитель представительского Mercedes-Maybach S-Class, у которого всегда в запасе есть пара магнитных букв для номерных знаков.
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