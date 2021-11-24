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Парковка в Москве нынче дорого обходится, но есть способ избежать лишних растрат

Парковка в Москве нынче дорого обходится, но есть способ избежать лишних растрат (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   авто   автомир   автомобили   видео   номерные знаки   платная парковка   подмена номеров   
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В объектив видеорегистратора очевидца попал хитрый водитель представительского Mercedes-Maybach S-Class, у которого всегда в запасе есть пара магнитных букв для номерных знаков.

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Метки: Mercedes   авто   автомир   автомобили   видео   номерные знаки   платная парковка   подмена номеров   
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14  комментариев
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Александр 51 минуту назад
Забрать на штрафстоянку и потом пусть доказывает, что это его автомобиль. Номера-то не совпадают с техпаспортом.
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Uron 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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Pavel 15 минут назад
Мне интресно, он хоть понимает на скольку убого это выглядит???
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Сергей 39 минут назад
Никогда не понимал таких товарищей, машина дорогая, вроде человек с деньгами а платить за стоянку не хочет, надо проще если машина не оплачена, не штраф выписывать, а увозить на штраф стоянку, а там пусть бегает штраф платит за стоянку за эвакуацию, в процессе вскроется что номерной знак подменный частично, за это административку накатают, раз оплатит денег и побегает по инстанциям, доказывая что это его авто и номер левый. Может поумнеет, а если повторное нарушение такое будет, то и увеличить можно штраф в разы.
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Алексей Заг 48 минут назад
На Майбах заработал, а на стоянку нет? Нищеброд.
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