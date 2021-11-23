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Сказочное везение: вылет на встречную полосу в Нижегородской области

Сказочное везение: вылет на встречную полосу в Нижегородской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   мертвая зона   повезло   
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На Кстовской объездной водитель легкового автомобиля опережал справа фуру и, по всей видимости, зацепил обочину.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   мертвая зона   повезло   
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Hunde Beißer2 2 часа назад
Мудаку бегом в церковь за здравие камазиста свечку ставить!
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579
Werewolf_LT 59 минут назад
У меня что-то похожее было сегодня - мудак на фуре тащился в левом ряду под 100, а я с прилегающей дороги спрятался на полосе разгона за другим большегрузом и обогнал его. Я так и подумал/почуял, что тот мудак на фуре сейчас будет в меня перестраиваться - еле успел рулём вильнуть.
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Может вопрос не в тему... а с какой скоростью шел автор, чтобы приблизительно понимать с какой скоростью его обгоняли бензовозы...
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Johnny

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