Сказочное везение: вылет на встречную полосу в Нижегородской области

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На Кстовской объездной водитель легкового автомобиля опережал справа фуру и, по всей видимости, зацепил обочину.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии везение видео дтп мертвая зона повезло
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