Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте

Школьника доставили в больницу с тяжёлыми травмами, а его друзья надолго запомнят, как правильно переходить дорогу. Но больше всего не повезло 25-летнему водителю, который стал невольным участником этой жестокой игры. ГБДД напоминает родителям, о необходимости проведения бесед с детьми о том, что проезжая часть не место для игр.

2021-11-21T16:12:42+03:00