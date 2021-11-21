Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте

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Детство – замечательная пора. Это время, когда можно лазить по заброшенным домам, жечь костры, играть в самые интересные игры и, конечно же, проверять себя на смелость.
По заявлению МВД Дагестана четверо мальчишек решили поиграть в незатейливую игру на выживание. Правила были очень простые – успеть перебежать дорогу в неположенном месте. Казалось бы, что может быть проще. Но вот девятилетний пацан забыл одно маленькое условие, посмотреть по сторонам, и уверенно бросился под колеса проезжавшей мимо машины.
Школьника доставили в больницу с тяжёлыми травмами, а его друзья надолго запомнят, как правильно переходить дорогу. Но больше всего не повезло 25-летнему водителю, который стал невольным участником этой жестокой игры. ГБДД напоминает родителям, о необходимости проведения бесед с детьми о том, что проезжая часть не место для игр.
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