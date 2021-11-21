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Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте

Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2021 16:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Автомобиль   Махачкала   авария   дети   игра   переход   
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Детство – замечательная пора. Это время, когда можно лазить по заброшенным домам, жечь костры, играть в самые интересные игры и, конечно же, проверять себя на смелость.

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Метки: Автомобиль   Махачкала   авария   дети   игра   переход   
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1k
Ratibor Час назад
Если бы без приключений обошлось, то лет через 10 размотались бы на белой Приоре об отбойник...ну ничего ещё не вечер, приключения настигли только одного, у остальных вся жизнь впереди....
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923
Довер Иванович 4 минуты назад
Что опять!? Естественный отбор?
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9k
kaboza 6 минут назад
Пока родители крутят телефоны около Европейского, доЧурки (в смысле еще не окончательно сформировавшиеся чурки) занимаются самоотсевом.
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33k
Опаньки 16 минут назад
колоссально повезло, что камера была в этом месте.
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1k
SavageTi 20 минут назад
Забыл сохраниться школотрон.
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Ума нет, считай калека (Народная мудрость)
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1k
Yus 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Большой Ух 53 минуты назад
Нормальные дети такими вещами не занимаются. А такие дети вырастают уголовниками и разбойниками, поэтому ничего плохого не будет, если они уже в детстве самоликвидируются.
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558
Олег Шишкин Час назад
Если бы моему сыну прохожий вломил люлей за такую игру - я бы сказал спасибо прохожему. Никогда не знаешь, что ребёнок может выкинуть...
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862
Evgeniy Час назад
Хорошо, что видео есть. Без него водиле было бы сложнее доказывать, что он не осел.
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18k
SolomonA Час назад
Водителю удачи и терпения. Пацанам - дай бог мозгов прибавится...
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611
BHU1004 Час назад
Такие маленькие, а уже такие черножопые! Синий кит дошел до чуркестана.
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