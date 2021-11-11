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В Цивильском районе женщина за рулем ВАЗ-21099 вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «ГАЗелью».
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В результате столкновения автомобилистка погибла, водитель грузовика и пассажир легковушки получили травмы.
Выяснилось, что на выходных автомобилистку задерживали за рулем в нетрезвом виде. ВАЗ был помещен на штрафстоянку. Женщина только забрала его оттуда.
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Не понял!!!
Каким чудом этой синей дуре отдали машину?