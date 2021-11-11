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Авария дня. В Чувашии автомобилистка забрала машину со штрафстоянки и разбилась

Авария дня. В Чувашии автомобилистка забрала машину со штрафстоянки и разбилась (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп. женщина за рулем   
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В Цивильском районе женщина за рулем ВАЗ-21099 вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «ГАЗелью».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп. женщина за рулем   
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6  комментариев
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
“Выяснилось, что на выходных автомобилистку задерживали за рулем в нетрезвом виде. ВАЗ был помещен на штрафстоянку. Женщина только забрала его оттуда”

Не понял!!!
Каким чудом этой синей дуре отдали машину?
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Кыся 6 минут назад
Бог решил, что не стоит и пытаться ее исправить...
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821
Darki 2 часа назад
Умничка какая,и мир чище сделала,и никого не забрала с собой.
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Johnny

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