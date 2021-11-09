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Редкая Toyota 2000GT 1968 года выпуска продалась за 850.000 долларов

Редкая Toyota 2000GT 1968 года выпуска продалась за 850.000 долларов (34 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: 2000GT   Toyota   Toyota 2000GT   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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Самая дорогая Toyota 2000GT 1967 года была продана за рекордную сумму еще в 2013 году за 1,2 миллиона долларов США, а в 2015 году другая машина была продана за 880,000 долларов США, так что этот экземпляр 1968 года за 850,000 долларов США кажется выгодной покупкой, не так ли?

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Метки: 2000GT   Toyota   Toyota 2000GT   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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9k
kaboza 2 часа назад
ну сук реально красивый
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yuriyakpp Минуту назад
не ценят тоету( с трудом представляю что какая нибудь редкая феррари или ламба в таком состоянии была бы продана за такие деньги
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7k
Billi_Bons 3 часа назад
Тойота не ломается, да простят меня тойотафилы.
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