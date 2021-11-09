Редкая Toyota 2000GT 1968 года выпуска продалась за 850.000 долларов

Самая дорогая Toyota 2000GT 1967 года была продана за рекордную сумму еще в 2013 году за 1,2 миллиона долларов США, а в 2015 году другая машина была продана за 880,000 долларов США, так что этот экземпляр 1968 года за 850,000 долларов США кажется выгодной покупкой, не так ли?



0 Источник: Автомобилей этой модели в течение трёх лет (1967–1970 годы) построили всего 351 штуку. А этот экземпляр, выпущенный в 1968‑м, ещё более редкий. Он в экспортном леворульном исполнении, которое получили всего 109 автомобилей.

0 Источник: Изначально выпущенный для продажи за пределами Японии, этот автомобиль большую часть жизни провёл в родной стране. Причём в музее. Только в 2013‑м он попал в США, где и оставался в руках одного коллекционера.

0 Источник: В оригинале автомобиль был красным, но в какой-то момент оказался перекрашен в белый. Салон отделан чёрным винилом и деревом. Тормоза дисковые на всех колёсах, с усилителем. Подвеска полностью независимая.

0 Источник: Рядная «шестёрка» объёмом два литра питается через три карбюратора. В оригинале она развивает 150 лошадиных сил и разгоняет лёгкое купе до 220 км/ч. В 2016–2017 годах мотор прошёл обслуживание, но капитально не ремонтировался.

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Самая дорогая Toyota 2000GT 1967 года была продана за рекордную сумму еще в 2013 году за 1,2 миллиона долларов США, а в 2015 году другая машина была продана за 880,000 долларов США, так что этот экземпляр 1968 года за 850,000 долларов США кажется выгодной покупкой, не так ли? 2021-11-09T15:04:38+03:00

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