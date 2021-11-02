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Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2

Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2 (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   восстановление   реставрация   ретро техника   троллейбус   
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Единственный сохранившийся в России уникальный ярославский троллейбус ЯТБ-2 отреставрировали в Петербурге к 85-летию начала троллейбусного движения в городе.

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Метки: авто   автомир   автомобили   восстановление   реставрация   ретро техника   троллейбус   
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Очень круто!!!
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quam mordet Полчаса назад
Фейк, всем известно - никаких троллейбусов в СССР не делали, только калоши
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