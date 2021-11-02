Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2

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Единственный сохранившийся в России уникальный ярославский троллейбус ЯТБ-2 отреставрировали в Петербурге к 85-летию начала троллейбусного движения в городе.
В конце 30-х годов XX века троллейбус ЯТБ-2 считали символом технического прогресса, люди вставали в очередь на остановках, чтобы попасть в салон транспортного средства.
Случайно обнаруженный в 2007 году на приусадебном участке в Выборгском районе ЯТБ-2 — единственная подобная модель, сохранившаяся в нашей стране.
Перед войной в Ленинград было поставлено всего около двух десятков таких машин. Очереди на реставрацию ЯТБ-2 пришлось ждать десять лет. Работы по восстановлению троллейбуса продлились еще четыре года.
Раритетный троллейбус ЯТБ-2 1938 года пополнил коллекцию музея городского электрического транспорта. Он был отреставрирован к 85-летию начала троллейбусного движения в Петербурге.
Реставрация машины заняла 4,5 года. Весь процесс уместили в четырёхминутном ролике
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