Грузовой эвакуатор 1919 года: один из самых первых за всю автоисторию

Есть даже мнение, что он вообще самый первый полноценный эвакуатор для грузовиков. Может легенда, а может и правда, во всяком случае это самый ранний представитель подобной техники, который мне довелось повидать, не считая всяких паровых тракторов. Он был построен в 1919 году на основе грузовика Mack, конструкция которого подверглась значительным изменениям.