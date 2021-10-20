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Грузовой эвакуатор 1919 года: один из самых первых за всю автоисторию

Грузовой эвакуатор 1919 года: один из самых первых за всю автоисторию (13 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Mack   авто   автомир   автомобили   ретро авто   ретро техника   эвакуатор   
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Эта любопытная машина считается единственным в мире уцелевшим грузовым эвакуатором, созданным в начале прошлого века.
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Метки: Mack   авто   автомир   автомобили   ретро авто   ретро техника   эвакуатор   
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