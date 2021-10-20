Грузовой эвакуатор 1919 года: один из самых первых за всю автоисторию

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Эта любопытная машина считается единственным в мире уцелевшим грузовым эвакуатором, созданным в начале прошлого века.
Есть даже мнение, что он вообще самый первый полноценный эвакуатор для грузовиков. Может легенда, а может и правда, во всяком случае это самый ранний представитель подобной техники, который мне довелось повидать, не считая всяких паровых тракторов. Он был построен в 1919 году на основе грузовика Mack, конструкция которого подверглась значительным изменениям.
Прежде всего добавилась третья ось. Колёсная формула 6Х2, ведущим остался задний мост, только здесь он стал средним. Кстати, в транспортном положении третья ось вместе с рампой поднимается вверх. Можно сказать, что это еще и первый в мире грузовик с «ленивцем».
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Подъемная установка оборудована двумя механическими лебедками с приводом от коробки отбора мощности и съемной стрелой. С её помощью эвакуатор можно даже использовать как небольшой автокран со стационарной платформой грузоподъемностью примерно в тонну. Такой себе мультитул на колёсах.
К слову, о колёсах, они на тяжеленных дисках, отлитых из чугуна, шины бандажного типа наварены прямо на обод. Привод ведущей оси цепной, типичное решение тех времен. Цепь выполняла роль редуктора.
Мотор четырёхцилиндровый, мощностью 40 лошадиных сил. Охлаждение водяное, радиатор находится позади двигателя, перед кабиной, и попутно выполняет роль постоянно работающего отопителя.
Сама кабина деревянная, двери конструкцией не предусмотрены, так что водителю тут не позавидуешь. Зимой вовнутрь задувают ветра и метели, а летом жарко от радиатора.
Никаких усилителей разумеется нет, к тому же ленточными тормозами с механическим приводом оборудована только средняя ось, так что давить на педаль приходилось в буквальном смысле обеими ногами. Максимальная скорость, правда, едва дотягивала до 50 км/час, а груженный эвакуатор едва набирал половину этой скорости, так что слабые тормоза компенсируются тихоходностью.
На реставрацию ушли долгие годы, но Джон Хайнс, владелец этого грузовика уверен – всё было не зря. Его слова подтверждаются восторгом людей, встречающих машину на различных выставках и стабильно растущим количеством наград.
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